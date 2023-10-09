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Giriş Tarihi: 09.10.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 14:42

HAMAS NEDİR, NEREDEDİR? Ölü ve yaralı sayısı artıyor! Hamas neresi, lideri kimdir, merkezi nerede?

İsrail Filistin savaşı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Aksa Tufanı operasyonu başlattıklarını ilan eden ve savaşın taraftarları arasında yer alan Hamas lideri ve tarihi ile araştırılıyor. ''Hamas kimdir, nedir, ne demek'' soruları yanıt arıyor. Gazze'den Tel Aviv'e birçok roket saldırısı gerçekleştiren ve İsrail'e karşı koyan grupla ilgili araştırmalar sürüyor. ''Hamas neresi, merkezi nerede, kaç kişi'' soruları gündemde. Savaşta son durum tüm dünyada takip ediliyor. Peki, Hamas kimdir? İşte, tüm ayrıntılar…

HAMAS NEDİR, NEREDEDİR? Ölü ve yaralı sayısı artıyor! Hamas neresi, lideri kimdir, merkezi nerede?

Hamas nedir sorusu savaşla birlikte gündemdeki yerini aldı. İsrail Filistin savaşı taraftarın savaş ilanı ardından tüm dünyada takip edilmeye başladı. Başka ülkeler de savaşa dahil olduklarını açıkladı. Aksa Tufanı ile çatışmaları başlatan Hamas kimdir sorusu yanıt arıyor. Birçok insan İsrail'den çıkış yapmaya çalışıyor. Peki, Havas neresi, lideri kim, merkezi nerede, kaç kişi? İşte, tüm detaylar…

HAMAS NEDİR, NEREDEDİR? Ölü ve yaralı sayısı artıyor! Hamas neresi, lideri kimdir, merkezi nerede?

İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI ŞİDDETLENEREK DEVAM EDİYOR!

Hamas, 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattığını duyurmasının ardından roket ve havan saldırılarına başladı. Çatışmaların devam etmesi üzerine açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Savaştayız, Kazanacağız' şeklinde açıklama yaptı.

Açıklamayla birlikte savaş şiddetlendi. Savaşın 3. gününde ölü ve yaralı sayısı artarken başka ülkeler ve gruplar da çatışmaya ve protestolara dahil olmuş durumda.

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HAMAS NEDİR, NEREDEDİR? Ölü ve yaralı sayısı artıyor! Hamas neresi, lideri kimdir, merkezi nerede?

HAMAS NEDİR?

Hamas; resmİ adıyla İslami Direniş Hareketi 1987 yılında Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz el Rantisi ve Muhammed Taha tarafından İlk intifadanın başlangıcında Mısır'daki Müslüman Kardeşler örgütünün Filistin kanadı olarak kuruldu.

Örgütün kuruluş amacı 1948 öncesi İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni kapsayan topraklarda yeniden Filistin İslam devletini kurmak.

HAMAS NEDİR, NEREDEDİR? Ölü ve yaralı sayısı artıyor! Hamas neresi, lideri kimdir, merkezi nerede?

HAMAS NERESİ, MERKEZİ NEREDE?

Filistin Gazze merkezli Hamas örgütü 1987 yılından bu yana faaliyetlerine devam ediyor.

HAMAS NEDİR, NEREDEDİR? Ölü ve yaralı sayısı artıyor! Hamas neresi, lideri kimdir, merkezi nerede?

HAMAS LİDERİ KİMDİR?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

Hamas lideri İsmail Haniye ise operasyonun ardından şükür namazı kıldığı görüntüler ile gündemde.

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