Haberler Yaşam HAMAS NEDİR, NEREDEDİR? Ölü ve yaralı sayısı artıyor! Hamas neresi, lideri kimdir, merkezi nerede?

Giriş Tarihi: 09.10.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 14:42

HAMAS NEDİR, NEREDEDİR? Ölü ve yaralı sayısı artıyor! Hamas neresi, lideri kimdir, merkezi nerede?

İsrail Filistin savaşı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Aksa Tufanı operasyonu başlattıklarını ilan eden ve savaşın taraftarları arasında yer alan Hamas lideri ve tarihi ile araştırılıyor. ''Hamas kimdir, nedir, ne demek'' soruları yanıt arıyor. Gazze'den Tel Aviv'e birçok roket saldırısı gerçekleştiren ve İsrail'e karşı koyan grupla ilgili araştırmalar sürüyor. ''Hamas neresi, merkezi nerede, kaç kişi'' soruları gündemde. Savaşta son durum tüm dünyada takip ediliyor. Peki, Hamas kimdir? İşte, tüm ayrıntılar…