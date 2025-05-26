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Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? Vizesiz ülkeler 2025 listesi belli oldu
Giriş Tarihi: 26.05.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
22:36
Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? Vizesiz ülkeler 2025 listesi belli oldu
Yaz ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tatil tercihlerinde karar kılacağı bir döneme girdi. Yurtdışı tatili düşünenler ise 'vizesiz ülkeler hangileri?' ve 'vizesiz ülkeler listesi' sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki güncel liste nasıl? İşte vize istemeyen ülkeler 2025 güncel liste!