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Haberler Yaşam Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? Vizesiz ülkeler 2025 listesi belli oldu
Giriş Tarihi: 26.05.2025 22:35 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 22:36

Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? Vizesiz ülkeler 2025 listesi belli oldu

Yaz ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tatil tercihlerinde karar kılacağı bir döneme girdi. Yurtdışı tatili düşünenler ise 'vizesiz ülkeler hangileri?' ve 'vizesiz ülkeler listesi' sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki güncel liste nasıl? İşte vize istemeyen ülkeler 2025 güncel liste!

Hangi ülkeler Türkiye’den vize istemiyor? Vizesiz ülkeler 2025 listesi belli oldu

Vizesiz ülkeler listesi yaz ayına girilecek olmasıyla birlikte yeniden merak edilir oldu. Peki Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Türk vatandaşları hangi ülkelere vizesiz gidebiliyor? İşte merak edilen 2025 güncel vizesiz ülkeler listesi!

Hangi ülkeler Türkiye’den vize istemiyor? Vizesiz ülkeler 2025 listesi belli oldu

VİZESİZ ÜLKELER 2025 LİSTESİ

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Hangi ülkeler Türkiye’den vize istemiyor? Vizesiz ülkeler 2025 listesi belli oldu

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız turistik amaçlı seyahatlerinde, doğrudan ülkemizden Azerbaycan'a seyahat etmek koşuluyla, kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedirler.

Hangi ülkeler Türkiye’den vize istemiyor? Vizesiz ülkeler 2025 listesi belli oldu

GÜRCİSTAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan'a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hangi ülkeler Türkiye’den vize istemiyor? Vizesiz ülkeler 2025 listesi belli oldu

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.