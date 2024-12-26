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Giriş Tarihi: 26.12.2024 19:05 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 19:11

Holding 4. bölüm izle! ATV ile Holding son bölüm izle full HD

ATV ekranlarının güçlü hikayesi ve kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen yeni dizisi Holding 4. bölüm izle ekranıyla takip ediliyor. Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta perşembe günü izleniyor. İşte, 26 Aralık Holding son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

Holding 4. bölüm izle! ATV ile Holding son bölüm izle full HD

Holding dizisi sezona güçlü bir giriş yaptı. Dizi takipçileri yeni bölüm için ekran başında. Heyecan dolu bölümde nelerin olacağı merak konusu. İşte, ATV Holding 4. bölüm izle linki...

Holding 4. bölüm izle! ATV ile Holding son bölüm izle full HD

HOLDİNG 4. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yayımlanan yeni bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

HOLDİNG DİZİSİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Holding 4. bölüm izle! ATV ile Holding son bölüm izle full HD

HOLDİNG SON BÖLÜM ÖZETİ

Kerem ile doludizgin bir aşka yelken açan Aydan, diğer yandan da varlığını yeni öğrendiği ailesine alışmaya çalışmaktadır.

Osman Altınordu, Aydan'a geçmişten gelen değerli bir hediye verir.

Holding 4. bölüm izle! ATV ile Holding son bölüm izle full HD

Bu annesinden kalan ve Osman'ın yıllardır olduğu gibi sakladığı Aydan'ın doğduğu evdir.

Babalarının Aydan'a bu kadar değer vermesi diğer kızları harekete geçirir.

İçlerinden en hırslı olan Ceyda, ailenin düşmanı Mahir ile işbirliğine girer. Niyeti, Aydan'ı bir kara para trafiğinin içine çekmek ve sonsuza kadar hayatlarından çıkarmaktadır.

Holding 4. bölüm izle! ATV ile Holding son bölüm izle full HD

Okulu için acil paraya ihtiyacı olan Aydan bu tuzağa düşmek üzeredir.

Altınordu ailesi ile Mahir arasından kirli ilişkiler olduğunu keşfeden Kerem, Aydan'ı bu aileden koruma kararı alır.

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