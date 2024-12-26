Holding 4. bölüm izle! ATV ile Holding son bölüm izle full HD

Bu annesinden kalan ve Osman'ın yıllardır olduğu gibi sakladığı Aydan'ın doğduğu evdir.

Babalarının Aydan'a bu kadar değer vermesi diğer kızları harekete geçirir.

İçlerinden en hırslı olan Ceyda, ailenin düşmanı Mahir ile işbirliğine girer. Niyeti, Aydan'ı bir kara para trafiğinin içine çekmek ve sonsuza kadar hayatlarından çıkarmaktadır.