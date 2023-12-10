Huzurevinde stajyere cinsel saldırı! Kan donduran detaylar: Depoya kilitledi ve...

YARDIM BAHANESİYLE...

Sağlık stajyeri Mizgin G.(21), Kartal'da bulunan özel bir huzur ve yaşlı bakım evinde işe başladı. Stajını tamamlamasının ardından genç kız, kısa süre çalıştığı huzurevinden ayrılma kararı aldı. Ancak bakım evinin işletmecisi olan Yiğit S.(24), iddiaya göre geçtiğimiz 30 Temmuz akşamı günün akşamı Mizgin G.'yi arayarak acil elemana ihtiyaçları olduğunu ve yardım etmesi için evine gelerek kendisini almayı teklif etti. Genç kızın yardım etmeyi kabul etmesi üzerine işletmeci Yiğit S., Mizgin G.'yi gece 00.30 sularından evinden alarak huzurevine götürdü.