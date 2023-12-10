Huzurevinde stajyere cinsel saldırı! Kan donduran detaylar: Depoya kilitledi ve...

Kartal'da özel bir huzur ve yaşlı bakım evi, cinsel saldırı skandalıyla sarsıldı. Huzurevinde kısa dönem çalışan sağlık stajyeri 21 yaşındaki Mizgin G., yardım amacıyla gittiği işyerinin deposuna kilitlenerek bakımevinin işletmecisi Yiğit S. tarafından cinsel saldırıya uğradı. Staj yaptığı yerde hayatının en korkunç anlarını yaşayan genç kız soluğu savcılıkta aldı. Savcılık, şüpheli işletmecinin hizmet ilişkisini sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak çalışanıyla cinsel birliktelik yaşamak amacı güttüğünden 7 yıl 6 aya kadar ve 18 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılması talep edildi