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Haberler Yaşam Huzurevinde stajyere cinsel saldırı! Kan donduran detaylar: Depoya kilitledi ve...
Giriş Tarihi: 10.12.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 06:32

Huzurevinde stajyere cinsel saldırı! Kan donduran detaylar: Depoya kilitledi ve...

Kartal'da özel bir huzur ve yaşlı bakım evi, cinsel saldırı skandalıyla sarsıldı. Huzurevinde kısa dönem çalışan sağlık stajyeri 21 yaşındaki Mizgin G., yardım amacıyla gittiği işyerinin deposuna kilitlenerek bakımevinin işletmecisi Yiğit S. tarafından cinsel saldırıya uğradı. Staj yaptığı yerde hayatının en korkunç anlarını yaşayan genç kız soluğu savcılıkta aldı. Savcılık, şüpheli işletmecinin hizmet ilişkisini sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak çalışanıyla cinsel birliktelik yaşamak amacı güttüğünden 7 yıl 6 aya kadar ve 18 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılması talep edildi

SEDA NUR GÜNAYDIN
Huzurevinde stajyere cinsel saldırı! Kan donduran detaylar: Depoya kilitledi ve...

Kartal'da bulunan bir özel yaşlı bakım evinde yaşanan cinsel saldırı olayı pes dedirtti. Huzurevinde sağlık stajyeri olarak görev yapan genç kız, hayatının en korku dolu anlarını yaşadı. başına gelenlerden sonra psikolojisi bozulan genç kız, durumu yargıya taşıdı.

Huzurevinde stajyere cinsel saldırı! Kan donduran detaylar: Depoya kilitledi ve...

YARDIM BAHANESİYLE...

Sağlık stajyeri Mizgin G.(21), Kartal'da bulunan özel bir huzur ve yaşlı bakım evinde işe başladı. Stajını tamamlamasının ardından genç kız, kısa süre çalıştığı huzurevinden ayrılma kararı aldı. Ancak bakım evinin işletmecisi olan Yiğit S.(24), iddiaya göre geçtiğimiz 30 Temmuz akşamı günün akşamı Mizgin G.'yi arayarak acil elemana ihtiyaçları olduğunu ve yardım etmesi için evine gelerek kendisini almayı teklif etti. Genç kızın yardım etmeyi kabul etmesi üzerine işletmeci Yiğit S., Mizgin G.'yi gece 00.30 sularından evinden alarak huzurevine götürdü.

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Huzurevinde stajyere cinsel saldırı! Kan donduran detaylar: Depoya kilitledi ve...

İŞLETMECİDEN STAJYERİNE CİNSEL SALDIRI

İşyerini temizlemek amacıyla genç kız, Yiğit S.'den eldiven istedi. Ancak işletmeci adam, eldiven getirmek amacıyla indiği depo katına Mizgin G.'yi çağırdı. İddiaya göre genç kız, başına geleceklerden habersiz depo katına inince dehşet verici dakikalar başladı. Mizgin G., yanına gelir gelmez deponun kapısını kilitleyen Yiğit S., iddiaya göre genç kızın saçlarından tutarak üzerine saldırdı.

Huzurevinde stajyere cinsel saldırı! Kan donduran detaylar: Depoya kilitledi ve...

DEPODA DEHŞETİ YAŞATTI

İddiaya göre işletmeci Yiğit S., işyerinin deposunda stajyerine cinsel saldırıda bulundu. Önce genç kızın kıyafetlerini yırtmaya çalışan adam, ardından cinsel organıyla Mizgin G.'ye saldırıda bulundu. Olanlar karşısında şoka giren genç kız, yaşadığı korkunç olayı huzurevindeki diğer çalışanlara belli etmemek için sustu.

Huzurevinde stajyere cinsel saldırı! Kan donduran detaylar: Depoya kilitledi ve...

ŞÜPHELİ İŞLETMECİDEN PİŞKİN SAVUNMA

Yaşadığı korku dolu anları düşündükçe psikolojisi bozulan Mizgin G., olayı savcılığa taşıdı. Genç kızın şikayeti sonucu başlatılan soruşturmada savcılık, şüpheli Yiğit S.'nin ifadesine başvurdu. Şüpheli adam, suçlamaları reddederek Mizgin G.'nin kendisini öpmek istediğini, kendisinin hiçbir şekilde karşı tarafı zorlamadığını ileri sürdü.

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