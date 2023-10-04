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Haberler Yaşam İnsan dişli balık korkuttu! Balıkçının oltasına takılan 7.7 kiloluk balık dünyayı şaşkına çevirdi
Giriş Tarihi: 04.10.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 14:04

İnsan dişli balık korkuttu! Balıkçının oltasına takılan 7.7 kiloluk balık dünyayı şaşkına çevirdi

Denizaltında yaşayan canlılar, her zaman insanoğlunu şaşırtmıştır. Vatoz balığı bunlar arasında en büyük örneklerden biridir. Mariana Çukuru'nda yaşayan antik çağdan kalma görünümlü canlılar, birçok uzaylı filmine ilham olmuştur. Bu balıksa çok farklı fiziksel niteliklere sahip. Mahkum balığı olarak adlandırılan bu yaratık, dişleriyle aynı insanı andırıyor ve bakan herkesin tekrardan bakmasına sebep veriyor. 7.7 kiloluk balık, herkesi şaşkına çevirdi.

ULAŞ AYDOĞAN
İnsan dişli balık korkuttu! Balıkçının oltasına takılan 7.7 kiloluk balık dünyayı şaşkına çevirdi

ABD'de bir balıkçı yakaladığı 7.7 kiloluk balığın görüntüsüne inanamadı. Yetişkin bir insanın dişlerine benzer dişleriyle balıkçıyı korkutan Mahkum Balığı, tipiyle insanın aklını kaçırmasına sebebiyet veriyor.

İnsan dişli balık korkuttu! Balıkçının oltasına takılan 7.7 kiloluk balık dünyayı şaşkına çevirdi

38 yaşındaki balıkçı Brian Summerlin'in, yakaladığı 7.7 kg ağırlığındaki Mahkum balığını herkese göstermeyi ihmal etmiyor. Dışarıdan normal bir balığa benzese de ağzını açtığında herkesin gözleri dört açılıyor. Balığın dişleri, oldukça insana benzemekte.

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İnsan dişli balık korkuttu! Balıkçının oltasına takılan 7.7 kiloluk balık dünyayı şaşkına çevirdi

38 yaşındaki balıkçı, "Bunlar, yedikleri yemeğe uyum sağlayabilen, harika canlılar." Sözleriyle balığın yaşadığı ortama sağladığı uyumu, evrimini övmeyi ihmal etmedi.

İnsan dişli balık korkuttu! Balıkçının oltasına takılan 7.7 kiloluk balık dünyayı şaşkına çevirdi

Balıkçının yakaladığı mahkum balığı, yerin 4,5 metre altında yakaladı.

İnsan dişli balık korkuttu! Balıkçının oltasına takılan 7.7 kiloluk balık dünyayı şaşkına çevirdi

Normalde küçük versiyonları görünen balığın 7.7 kilolusunu yakalayan Summerlin, bölgedeki rekoru kırmış oldu.

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