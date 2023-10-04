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İnsan dişli balık korkuttu! Balıkçının oltasına takılan 7.7 kiloluk balık dünyayı şaşkına çevirdi
Giriş Tarihi: 04.10.2023 11:44
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
14:04
İnsan dişli balık korkuttu! Balıkçının oltasına takılan 7.7 kiloluk balık dünyayı şaşkına çevirdi
Denizaltında yaşayan canlılar, her zaman insanoğlunu şaşırtmıştır. Vatoz balığı bunlar arasında en büyük örneklerden biridir. Mariana Çukuru'nda yaşayan antik çağdan kalma görünümlü canlılar, birçok uzaylı filmine ilham olmuştur. Bu balıksa çok farklı fiziksel niteliklere sahip. Mahkum balığı olarak adlandırılan bu yaratık, dişleriyle aynı insanı andırıyor ve bakan herkesin tekrardan bakmasına sebep veriyor. 7.7 kiloluk balık, herkesi şaşkına çevirdi.