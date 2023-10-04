İnsan dişli balık korkuttu! Balıkçının oltasına takılan 7.7 kiloluk balık dünyayı şaşkına çevirdi

38 yaşındaki balıkçı Brian Summerlin'in, yakaladığı 7.7 kg ağırlığındaki Mahkum balığını herkese göstermeyi ihmal etmiyor. Dışarıdan normal bir balığa benzese de ağzını açtığında herkesin gözleri dört açılıyor. Balığın dişleri, oldukça insana benzemekte.