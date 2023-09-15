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İnternetten tanıştığı kadın öyle bir şey söyledi ki: Banka hesabına 177 bin TL gönderdi!
Giriş Tarihi: 15.09.2023 14:09
Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
14:09
İnternetten tanıştığı kadın öyle bir şey söyledi ki: Banka hesabına 177 bin TL gönderdi!
Kepçe operatörü İmat Mollaahmet, internetten 'Aslı Zekeriya' isimli kadınla tanıştı. Almanya'da yaşadığını öne süren genç kadın, şiddet gördüğü için Türkiye'ye gelmek istediğini anlattı. Kepçe operatörü İmat Mollaahmet, makyajla yüzüne şiddet izleri yapan kadının sözlerine kandı. Kadının banka hesabına binlerce lira para yolladı. Gerçeği öğrendiğinde ise şoka uğradı