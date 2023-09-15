Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İnternetten tanıştığı kadın öyle bir şey söyledi ki: Banka hesabına 177 bin TL gönderdi!
Giriş Tarihi: 15.09.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 14:09

İnternetten tanıştığı kadın öyle bir şey söyledi ki: Banka hesabına 177 bin TL gönderdi!

Kepçe operatörü İmat Mollaahmet, internetten 'Aslı Zekeriya' isimli kadınla tanıştı. Almanya'da yaşadığını öne süren genç kadın, şiddet gördüğü için Türkiye'ye gelmek istediğini anlattı. Kepçe operatörü İmat Mollaahmet, makyajla yüzüne şiddet izleri yapan kadının sözlerine kandı. Kadının banka hesabına binlerce lira para yolladı. Gerçeği öğrendiğinde ise şoka uğradı

İnternetten tanıştığı kadın öyle bir şey söyledi ki: Banka hesabına 177 bin TL gönderdi!

Hatay'da madende kepçe operatörlüğü yapan İmat Mollaahmet, internetten adının 'Aslı Zekeriya' olduğunu söyleyen kadın ile tanıştı. Makyajla yüzüne şiddet izleri yapan kadın, anne ve babasını kaybettiğini Almanya'da teyzesi ile beraber yaşadığını ve şiddet gördüğünü söyledi.

İnternetten tanıştığı kadın öyle bir şey söyledi ki: Banka hesabına 177 bin TL gönderdi!

3 GÜN SONRA BANKADAN ARADILAR
250 bin euro parasının olduğunu ve gelmeden önce bunu Türkiye'ye aktarmak istediğini iddia eden kadın, paraların olduğu bir video göstererek İmat Mollaahmet'ten hesap numarası istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İnternetten tanıştığı kadın öyle bir şey söyledi ki: Banka hesabına 177 bin TL gönderdi!

3 gün sonra Mollaahmet'i bankadan aradığını söyleyen bir kişi, paranın hesaba yattığını fakat vergilerden doğan bir bloke olduğunu ve bunun için bir kısım para ödemesi gerektiğini bildirdi.

İnternetten tanıştığı kadın öyle bir şey söyledi ki: Banka hesabına 177 bin TL gönderdi!

BANKA HESABINA 177 BİN LİRA YOLLADI
Mollaahmet de bankadan aradığını söyleyen kişinin verdiği hesaba parçalar halinde toplam 177 bin TL para yatırdı.

İnternetten tanıştığı kadın öyle bir şey söyledi ki: Banka hesabına 177 bin TL gönderdi!

Parayı yatırdıktan sonra kadınla iletişiminin kesilmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Mollaahmet, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

SON DAKİKA