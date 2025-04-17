Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İOKBS BURSLULUK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? Gözler MEB'de! İşte, İOKBS (Bursluluk) sınavı tarihi!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 09:19

İOKBS BURSLULUK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? Gözler MEB'de! İşte, İOKBS (Bursluluk) sınavı tarihi!

Binlerce öğrencinin merakla beklediği 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı, 27 Nisan Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Sınav, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek. Sınav giriş yerleri ve belgeleri, sınav tarihinden en az yedi gün önce yayınlanması beklenirken gözler MEB'in resmi internet sitesine çevrildi. Peki, OKBS (Bursluluk) sınav yerleri açıklandı mı?

İOKBS BURSLULUK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? Gözler MEB’de! İşte, İOKBS Bursluluk sınavı tarihi!

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, sınav 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Peki, İOKBS (Bursluluk) sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte, İOKBS sınav tarihleri ve detaylar…

İOKBS BURSLULUK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? Gözler MEB’de! İşte, İOKBS Bursluluk sınavı tarihi!

İOKBS 2025 OTURUMU NE ZAMAN?

Bursluluk Sınavı, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.00'da başlayacak. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İOKBS BURSLULUK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? Gözler MEB’de! İşte, İOKBS Bursluluk sınavı tarihi!

Tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

İOKBS BURSLULUK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? Gözler MEB’de! İşte, İOKBS Bursluluk sınavı tarihi!

İOKBS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kılavuza göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az yedi gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

İOKBS BURSLULUK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? Gözler MEB’de! İşte, İOKBS Bursluluk sınavı tarihi!