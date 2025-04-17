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İOKBS BURSLULUK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? Gözler MEB'de! İşte, İOKBS (Bursluluk) sınavı tarihi!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
09:19
İOKBS BURSLULUK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? Gözler MEB'de! İşte, İOKBS (Bursluluk) sınavı tarihi!
Binlerce öğrencinin merakla beklediği 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı, 27 Nisan Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Sınav, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek. Sınav giriş yerleri ve belgeleri, sınav tarihinden en az yedi gün önce yayınlanması beklenirken gözler MEB'in resmi internet sitesine çevrildi. Peki, OKBS (Bursluluk) sınav yerleri açıklandı mı?