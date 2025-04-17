İOKBS BURSLULUK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? Gözler MEB'de! İşte, İOKBS (Bursluluk) sınavı tarihi!

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, sınav 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Peki, İOKBS (Bursluluk) sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte, İOKBS sınav tarihleri ve detaylar…