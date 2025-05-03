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TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA! İstanbul sallandı! Az önce Tekirdağ ve İstanbul'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
11:53
TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA! İstanbul sallandı! Az önce Tekirdağ ve İstanbul'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Son dakika İstanbul deprem ile sallandı. Tekirdağ merkezli sarsıntı yerin 18 km derinliğinde kaydedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?" sorularına yanıt aramaya başladı. Marmaraereğlisi Tekirdağ merkezli sarsıntının detayları AFAD ve Kandilli Rasathabesi tarafından paylaşıldı. İşte, detaylar.