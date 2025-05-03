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Haberler Yaşam TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA! İstanbul sallandı! Az önce Tekirdağ ve İstanbul'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 11:53 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 11:53

TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA! İstanbul sallandı! Az önce Tekirdağ ve İstanbul'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika İstanbul deprem ile sallandı. Tekirdağ merkezli sarsıntı yerin 18 km derinliğinde kaydedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?" sorularına yanıt aramaya başladı. Marmaraereğlisi Tekirdağ merkezli sarsıntının detayları AFAD ve Kandilli Rasathabesi tarafından paylaşıldı. İşte, detaylar.

TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA! İstanbul sallandı! Az önce Tekirdağ ve İstanbul’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika Tekirdağ deprem ile sallandı. İstanbul'da hissedilen sarsıntıyının büyüklüki derinlik ve merkez üssü bilgileri için açıklama AFAD'dan geldi. İşte, Tekirdağ deprem bilgileri.

TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA! İstanbul sallandı! Az önce Tekirdağ ve İstanbul’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA

AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaşımlarına göre Tekirdağ-Marmaraereğlisi'nde gerçekleşen deprem 3.7 büyüklüğünde kaydedildi. Saat 11.36'da gerçekleşen sarsıntının detayları şöyle:

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TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA! İstanbul sallandı! Az önce Tekirdağ ve İstanbul’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [24.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2025-05-03
Saat:11:36:54 TSİ
Enlem:40.8275 N
Boylam:28.19 E
Derinlik:18 km

TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA! İstanbul sallandı! Az önce Tekirdağ ve İstanbul’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEKİRDAĞ DEPREM SON DAKİKA! İstanbul sallandı! Az önce Tekirdağ ve İstanbul’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
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