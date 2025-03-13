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İstanbul Fatih’te 5 hırsız kamerada: Girdikleri iş hanından para dolu kasayı böyle çaldılar!
Giriş Tarihi: 13.03.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
11:28
İstanbul Fatih’te 5 hırsız kamerada: Girdikleri iş hanından para dolu kasayı böyle çaldılar!
İstanbul Fatih'te 5 şüpheli girdikleri iş hanının içindeki kargo dükkanından içinde para ve çek dolu kasayı çalarak kaçtı. 2 şüpheli kısa sürede yakalanırken, diğer şüphelileri arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.