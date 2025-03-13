İstanbul Fatih’te 5 hırsız kamerada: Girdikleri iş hanından para dolu kasayı böyle çaldılar!

Fatih, Kemal Paşa Mahallesi, Fethi Bey Caddesi'nde bulunan bir iş hanındaki kargo dükkanına 16 Eylül 2024'te hırsız girdi. Hırsızlar, içinde cep telefonu, 10 bin dolar, 6 bin euro ve 200 bin lira değerinde çek bulunan kasayı açmaya çalıştı.