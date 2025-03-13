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Haberler Yaşam İstanbul Fatih’te 5 hırsız kamerada: Girdikleri iş hanından para dolu kasayı böyle çaldılar!
Giriş Tarihi: 13.03.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 11:28

İstanbul Fatih’te 5 hırsız kamerada: Girdikleri iş hanından para dolu kasayı böyle çaldılar!

İstanbul Fatih'te 5 şüpheli girdikleri iş hanının içindeki kargo dükkanından içinde para ve çek dolu kasayı çalarak kaçtı. 2 şüpheli kısa sürede yakalanırken, diğer şüphelileri arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
İstanbul Fatih’te 5 hırsız kamerada: Girdikleri iş hanından para dolu kasayı böyle çaldılar!

Fatih, Kemal Paşa Mahallesi, Fethi Bey Caddesi'nde bulunan bir iş hanındaki kargo dükkanına 16 Eylül 2024'te hırsız girdi. Hırsızlar, içinde cep telefonu, 10 bin dolar, 6 bin euro ve 200 bin lira değerinde çek bulunan kasayı açmaya çalıştı.

İstanbul Fatih’te 5 hırsız kamerada: Girdikleri iş hanından para dolu kasayı böyle çaldılar!

Hırsızlar, bir süre uğraşmalarına rağmen kasayı açamayınca taşıyarak çıkardı. Hırsızlığı fark eden dükkan sahibinin şikayeti üzerine Emniyet konuyla ilgili çalışma başlattı.

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İstanbul Fatih’te 5 hırsız kamerada: Girdikleri iş hanından para dolu kasayı böyle çaldılar!

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma sonucunda hırsızlık anının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, 5 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin içeri girdikten sonra kasayı taşıyarak dışarı çıkarttıkları görüldü.

İstanbul Fatih’te 5 hırsız kamerada: Girdikleri iş hanından para dolu kasayı böyle çaldılar!

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliklerini belirledikleri şüphelilerden S.D. (22) ile O.Y.'yi (24) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

İstanbul Fatih’te 5 hırsız kamerada: Girdikleri iş hanından para dolu kasayı böyle çaldılar!

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.