İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2024 || YÖK ile 2 ve 4 yıllık İTÜ taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, her bölüm için farklılık gösterir ve genellikle öğrencilerin YKS sınavında elde ettikleri puanlara bağlı olarak belirlenir. Yüksek taban puanlarına sahip bölümler genellikle mühendislik ve fen bilimleri alanlarında yoğunlaşırken, diğer bölümlerde daha farklı puan aralıkları görülebilir. Bu kapsamda YKS tercihleri öncesinde adaylar İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanlarını yakından araştırıyor. İşte, YÖK ile İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!