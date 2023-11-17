Haberler Yaşam İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? Bu tarihe dikkat: Birçok il için flaş hava durumu uyarısı

Giriş Tarihi: 17.11.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 11:49

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? Bu tarihe dikkat: Birçok il için flaş hava durumu uyarısı

Son dakika haberleri: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; Türkiye haftasonu yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Bazı illerde sağanak beklenirken, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava Forum'un sosyal medya hesabından İstanbul'a kar yağışıyla ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. İşte detaylar...