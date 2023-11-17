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Haberler Yaşam İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? Bu tarihe dikkat: Birçok il için flaş hava durumu uyarısı
Giriş Tarihi: 17.11.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 11:49

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? Bu tarihe dikkat: Birçok il için flaş hava durumu uyarısı

Son dakika haberleri: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; Türkiye haftasonu yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Bazı illerde sağanak beklenirken, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava Forum'un sosyal medya hesabından İstanbul'a kar yağışıyla ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. İşte detaylar...

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI? Bu tarihe dikkat: Birçok il için flaş hava durumu uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde paylaşılan 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre; bazı illerde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışların kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. Bu noktada "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu akıllara geldi. Hava Forum'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI? Bu tarihe dikkat: Birçok il için flaş hava durumu uyarısı

Türkiye, El Nino ve Eyyam-ı Bahur'un etkisiyle aşırı sıcak ve kurak geçen bir yaz mevsimini geride bıraktı.

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İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI? Bu tarihe dikkat: Birçok il için flaş hava durumu uyarısı

Eylül ve Ekim aylarında dönem dönem sağanak yağışlar etkili olurken, Türkiye Kasım ayında yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi.

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI? Bu tarihe dikkat: Birçok il için flaş hava durumu uyarısı

SON DAKİKA: KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Bazı illerde sağanak yağış etkili olurken, "Kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI? Bu tarihe dikkat: Birçok il için flaş hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunda bu soruya yanıt verildi.

SON DAKİKA