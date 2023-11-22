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Haberler Yaşam İstanbul’da çifte cinayet! Eşi ve üvey kızına kurşun yağdırdı! Son sözleri ise kan dondurdu
Giriş Tarihi: 22.11.2023 20:12 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 20:12

İstanbul’da çifte cinayet! Eşi ve üvey kızına kurşun yağdırdı! Son sözleri ise kan dondurdu

İstanbul kan donduran bir cinayete sahne oldu. Sultangazi'de Mehmet K. isimli kişi eşi Şadumane K. ve üvey kızı Naciye Aleyna D.'ye kurşun yağdırdı. Aynı silahla canına kıymadan önce üvey kızının eşini arayan Mehmet K.'nin son sözleri ise kan dondurdu.

İstanbul’da çifte cinayet! Eşi ve üvey kızına kurşun yağdırdı! Son sözleri ise kan dondurdu

Korkunç olay İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Yunus Emre Mahallesi 1395/1 Sokak'ta ikamet eden ve boşanma aşamasında oldukları belirtilen Mehmet K. (46) ve Şadumane K. (47), evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

İstanbul’da çifte cinayet! Eşi ve üvey kızına kurşun yağdırdı! Son sözleri ise kan dondurdu

İSTANBUL'DA ÇİFTE CİNAYET

Bunun üzerine Mehmet K, eşi Şadumane K'ye silahla ateş ederek başından yaraladı. Olay anında evde bulunan kadının kızı Naciye Aleyna D. (22) ise dışarı kaçtı.

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İstanbul’da çifte cinayet! Eşi ve üvey kızına kurşun yağdırdı! Son sözleri ise kan dondurdu

CANİCE KATLETTİ

Peşinden gittiği üvey kızını da sokak ortasında silahla başından vuran şüpheli, aynı silahla intihar etti.

İstanbul’da çifte cinayet! Eşi ve üvey kızına kurşun yağdırdı! Son sözleri ise kan dondurdu

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şadumane K, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Naciye Aleyna D. ile şüphelinin de öldüğü belirlendi.

İstanbul’da çifte cinayet! Eşi ve üvey kızına kurşun yağdırdı! Son sözleri ise kan dondurdu

Sokağa çıkan bütün yolları kapatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

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