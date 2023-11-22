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İstanbul’da çifte cinayet! Eşi ve üvey kızına kurşun yağdırdı! Son sözleri ise kan dondurdu
Giriş Tarihi: 22.11.2023 20:12
Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
20:12
İstanbul’da çifte cinayet! Eşi ve üvey kızına kurşun yağdırdı! Son sözleri ise kan dondurdu
İstanbul kan donduran bir cinayete sahne oldu. Sultangazi'de Mehmet K. isimli kişi eşi Şadumane K. ve üvey kızı Naciye Aleyna D.'ye kurşun yağdırdı. Aynı silahla canına kıymadan önce üvey kızının eşini arayan Mehmet K.'nin son sözleri ise kan dondurdu.