İstanbul’da skandal olay! Eski dostu ile arası bozulunca kabusu yaşadı! Patates hat şantaj...

CİMER'E ASILSIZ İHBARLA KAPISINA POLİS GÖNDERDİ



Dahası arkadaşının CİMER'e asılsız ihbarlarda bulunarak polis memurları tarafından devamlı aranmasına neden olduğunu da ifade eden Eylül O., "Sürekli polis memurları kapıma gelip ve arayıp alıkonulduğuma ilişkin ihbarlar olduğunu söylüyor. İhbarın asılsız olduğunu belirtiyorum ve işlem yapmıyorlar. Uyuşturucu kullandığıma yönelik asılsız ihbarın da yolda olduğunu belirtiyor. Bana ait olmayan çıplak fotoğrafları aileme yayacağı yönünde de tehditler savuruyor" dedi. Sadece arkadaşının değil, arkadaşının başka arkadaşlarını da organize ederek başkaları tarafından da mesajlar almaya başladığını aktaran genç kız, "Bütün hayatlarını bana adayacaklarını ve peşimi bırakmayacaklarını söylüyorlar. 'Devlet de benim polis de, deliyim ben, Alman vatandaşıyım, size uyku yok' diyorlar. Benim ve ailemin can güvenliği yok" diyerek eski arkadaşının cezalandırılmasını istedi.



