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İstanbul'da skandal olay! Eski dostu ile arası bozulunca kabusu yaşadı! Patates hat şantaj...
Giriş Tarihi: 24.05.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
08:54
İstanbul'da skandal olay! Eski dostu ile arası bozulunca kabusu yaşadı! Patates hat şantaj...
İstanbul'da yaşayan Eylül O., yaklaşık 4 yıldır arkadaş olduğu Medine Ö. ile arası bozulunca âdeta kâbusu yaşadı. Medine Ö., önce kendi hattından arayıp tehdit ettiği Eylül O.'ya daha sonra da patates hatlardan hakaret mesajları attı. Arkadaşına ait olmayan çıplak fotoğrafları onunmuş gibi ailesine yaymakla korkutan sözde dost, bir de CİMER üzerinden sahte ihbarlar yaparak genç kızın kapısına polis dayandırdı. Neye uğradığını şaşıran genç kadının şikâyeti üzerine eski dosta 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.