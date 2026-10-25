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İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası: Türkiye'den hangi ilçe var? Merak edilen tablo belli oldu
Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 10:32
İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası: Türkiye'den hangi ilçe var? Merak edilen tablo belli oldu
Dünyanın en göz alıcı sahil kasabalarının yer aldığı prestijli liste açıklandı. Maviyle yeşilin buluştuğu eşsiz manzaraları, tarihi limanları ve büyüleyici atmosferiyle öne çıkan 30 durak arasına Türkiye'den de cennet gibi bir adres girmeyi başardı. Peki, listede öne çıkan diğer rotalar hangileri ve Türkiye'den seçilen o benzersiz yer neresi?