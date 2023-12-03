İsveç’te yaşayan Uzman Psikolog Meleknur Alevcan: Avrupa’da sizi tozpembe bir hayat beklemiyor

İsveç, uzunca bir suredir ülke dışına taşan sorunlarıyla dünya gündemini meşgul bir eden bir ülke oldu. Gençlerin ruhsal bunalımlarının ciddi şekilde artması, yine gençler icin obezitenin en kritik sağlık sorunu olması, Kur'an-ı Kerim yakılması, İsrail terörünü kınayan öğrenci gosterilerinin yasaklanması, iklim aktivisti İsveçli Greta Thunberg'e eylemleri icin para cezası kesilmesi ve ekonomistlerin ülkenin para birimi kronun 2024 senesini parlak geçirmeyeceği öngörüleri... Dünyanın refah ve ekonomisi en iyi ulkelerinden biri olarak görülen İsveç'te neler oluyor? Yıllardır İsveç'te yaşayan Uzman Psikolog Meleknur Alevcan'a ulaştık. Rüya ülkeye ne oluyor, orada neler yaşanıyor, öğrenmek istedik. Söz hocamızda.

- Ne zamandır İsveç'te yaşıyorsunuz? Eğitiminiz ne üzerine?

- Yaklaşık 10 yıldır İsveç'teyim. Uzun süredir ülkenin en büyük hastanesinin psikiyatri bölüm yöneticiliğini yapıyorum. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Ardından İsveç'te Lulea Teknik Üniversitesi'nin psikoloji bölümünü bitirdim.

ABD'deki State University of New York'ta psikoloji ve psikoterapi eğitimi aldım. Sonra İsveç'te Kristianstad Universitesi'nde psikoloji alanında master yaptım. West Universitesi'nde çocuk ve ergen psikoloji üzerine ikinci yuksek lisansımı yaptım.