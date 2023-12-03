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Haberler Yaşam İsveç'te yaşayan Uzman Psikolog Meleknur Alevcan: Avrupa’da sizi tozpembe bir hayat beklemiyor
Giriş Tarihi: 03.12.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 10:20

İsveç'te yaşayan Uzman Psikolog Meleknur Alevcan: Avrupa’da sizi tozpembe bir hayat beklemiyor

Dünyanın refah ve ekonomisi en iyi ülkelerinden biri olan İsveç'te bir süredir işler karışık. Ruhsal bunalım yaşayan gençlerde en büyük sorun obezite... Kur'an yakmanın cezası olmayan ülkede, İsrail karşıtı gösteriler engellenmeye çalışılıyor. Avrupa'nın gözbebeği ülkesindeki sorunları İsveç'te yaşayan Uzman Psikolog Meleknur Alevcan'la konuştuk "Avrupa'ya giden gençler, kafalarındaki tozpembe Avrupa algısının gerçeklikle bağdaşmaması sonucu hayal kırıklığı yaşıyor. Avrupa'da göç edilen ülkenin şartları ne kadar iyi olursa olsun; ekonomik problemler, ırkçılık, dışlanma, dil, kültürel problemler, yalnızlık, aidiyet ve kimlik krizi yıpratıcı olabiliyor. Bu sorunlara hazırlıksız bir şekilde yakalanan gençler, depresyon ve anksiyete bozuklukları yaşayabiliyor"

SERKAN ÜNLÜ
İsveç’te yaşayan Uzman Psikolog Meleknur Alevcan: Avrupa’da sizi tozpembe bir hayat beklemiyor

İsveç, uzunca bir suredir ülke dışına taşan sorunlarıyla dünya gündemini meşgul bir eden bir ülke oldu. Gençlerin ruhsal bunalımlarının ciddi şekilde artması, yine gençler icin obezitenin en kritik sağlık sorunu olması, Kur'an-ı Kerim yakılması, İsrail terörünü kınayan öğrenci gosterilerinin yasaklanması, iklim aktivisti İsveçli Greta Thunberg'e eylemleri icin para cezası kesilmesi ve ekonomistlerin ülkenin para birimi kronun 2024 senesini parlak geçirmeyeceği öngörüleri... Dünyanın refah ve ekonomisi en iyi ulkelerinden biri olarak görülen İsveç'te neler oluyor? Yıllardır İsveç'te yaşayan Uzman Psikolog Meleknur Alevcan'a ulaştık. Rüya ülkeye ne oluyor, orada neler yaşanıyor, öğrenmek istedik. Söz hocamızda.

- Ne zamandır İsveç'te yaşıyorsunuz? Eğitiminiz ne üzerine?

- Yaklaşık 10 yıldır İsveç'teyim. Uzun süredir ülkenin en büyük hastanesinin psikiyatri bölüm yöneticiliğini yapıyorum. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Ardından İsveç'te Lulea Teknik Üniversitesi'nin psikoloji bölümünü bitirdim.
ABD'deki State University of New York'ta psikoloji ve psikoterapi eğitimi aldım. Sonra İsveç'te Kristianstad Universitesi'nde psikoloji alanında master yaptım. West Universitesi'nde çocuk ve ergen psikoloji üzerine ikinci yuksek lisansımı yaptım.

İsveç’te yaşayan Uzman Psikolog Meleknur Alevcan: Avrupa’da sizi tozpembe bir hayat beklemiyor

- İsveç'de Türkiye aleyhine yapılan propagandalar sırasında neler hissediyorsunuz?

- Türkiye aleyhine yapılan propagandaları gerek iş yerinde İsveçli çalışanlarım ya da hastalarımla, gerek sosyal ortamlardaki arkadaşlarımla sürekli tartışıp, gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Ülkemizi burada ve gittiğim her yerde en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum.
Kültürel zenginliğimizi, lezzetli gurme mutfağımızı, yardımseverliliğimizi, misafirperverliliğimizi, tarihi zenginliğimizi, sıcaklığımızı sürekli anlatıyorum. Yakın çevremde ülkemize duydukları ilgiden dolayı Türkçe öğrenmeye başlayan, Türk yemekleri yapan ve bir gün ülkemizde yaşamayı hayal eden İsveçli dostlarım var.

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İsveç’te yaşayan Uzman Psikolog Meleknur Alevcan: Avrupa’da sizi tozpembe bir hayat beklemiyor

- Son dönemde Avrupa'ya giden gençlerimizle ilgili olarak, yurt dışında yaşayan bir Türk olarak neler düşünüyorsunuz?

- Avrupa'ya giden gençlerin büyük bir kısmında hayal kırıklığı yaşandığını görüyoruz. Bunun temel sebeplerinden biri; kafalarında kurdukları rasyonel olmayan, tozpembe bir Avrupa algısının gerçeklikle bağdaşmaması. Avrupa'da göç edilen ülkenin şartları ne kadar iyi olursa olsun, göç eden kişi için oryantasyon süreci psikolojik olarak yıpratıcı olabiliyor. Özellikle ekonomik problemler, ırkcılık, dışlanma, dil ve kültürel problemler, yalnızlık, aidiyet ve kimlik krizi gibi türlü sıkıntılar yaşanabilmekte. Bütün bu sorunlara hazırlıksız bir şekilde yakalanan genç bireyler için bu durum bazen başa çıkılamaz bir hal aldığı için depresyon ve anksiyete bozuklukları yaşanabiliyor. Elbette bilinçli bir şekilde araştırma yaparak ve bu problemlere hazırlıklı bir şekilde gelen gençlerde bu hayal kırıklığı daha az yaşanmakta. Bu grup uyum sürecini çok daha iyi yönetmekte.

İsveç’te yaşayan Uzman Psikolog Meleknur Alevcan: Avrupa’da sizi tozpembe bir hayat beklemiyor

KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSETMİYORLAR

- Nerede hata yapıyorlar sizce?

- Çoğu zaman insanlar travmalarından kaçmak için de göç etmek ister. Yaşanılan şehri ya da ülkeyi değiştirdikleri zaman bütün problemlerin çözüleceğine ve çok daha mutlu olacaklarına inanırlar. Fakat insan nereye giderse gitsin, travmalarını da beraberinde getireceği ve kendisinden kaçamayacağı icin, bu bir çözüm değildir. Böyle bir durumda kaçmak yerine kişinin kendi içine dönmesi ve psikoterapi desteği alması gerekir. İsveç'e gerek çalışma amacıyla gerekse doktora ya da yüksek lisans yapmak için geldikten sonra ciddi anlamda uyum problemi yaşayıp Türkiye'ye geri dönen danışanlarım mevcut. Bu konuda yaşadıkları en büyük ortak sıkıntı İsveç'te sosyalleşmenin çok zor olması ve kendilerini yalnız hissetmeleri. Psikolojik sağlamlılık için sosyal desteğin önemi çok büyük, bu yüzden kişinin kendisini güvende hissettiği ortama geri dönmesi çok anlaşılır bir sebep.

İsveç’te yaşayan Uzman Psikolog Meleknur Alevcan: Avrupa’da sizi tozpembe bir hayat beklemiyor

- İsveç'in adı Kur'an-ı Kerim yakılması olayıyla çok duyuldu. Münferit bir eylem olduğu belli. İsveçlilerin tepkisi nasıl oldu?
- Kur'an-ı Kerim yakılması ve bu duruma hiç bir yaptırım getirilmemesi İsveçliler tarafından da protesto edilmekte aslında. İfade özgürlüğü adı altında insanların kutsalına, dini değerlerine saldırılarda bulunmanın nefret suçu olduğuna inanıyor büyük bir çoğunluk.
Bu tür provoke edici saldırganlara prim vermemek gerektiğini ve derhal bir yasal yaptırıma gidilmesi gerektiği düşünülüyor.
- Göteborg'ta öğrencilerin İsrail'i kınama gösterisi, üniversite tarafından yasaklanmıştı.

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