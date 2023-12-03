İsveç’te yaşayan Uzman Psikolog Meleknur Alevcan: Avrupa’da sizi tozpembe bir hayat beklemiyor

Dünyanın refah ve ekonomisi en iyi ülkelerinden biri olan İsveç'te bir süredir işler karışık. Ruhsal bunalım yaşayan gençlerde en büyük sorun obezite... Kur'an yakmanın cezası olmayan ülkede, İsrail karşıtı gösteriler engellenmeye çalışılıyor. Avrupa'nın gözbebeği ülkesindeki sorunları İsveç'te yaşayan Uzman Psikolog Meleknur Alevcan'la konuştuk "Avrupa'ya giden gençler, kafalarındaki tozpembe Avrupa algısının gerçeklikle bağdaşmaması sonucu hayal kırıklığı yaşıyor. Avrupa'da göç edilen ülkenin şartları ne kadar iyi olursa olsun; ekonomik problemler, ırkçılık, dışlanma, dil, kültürel problemler, yalnızlık, aidiyet ve kimlik krizi yıpratıcı olabiliyor. Bu sorunlara hazırlıksız bir şekilde yakalanan gençler, depresyon ve anksiyete bozuklukları yaşayabiliyor"