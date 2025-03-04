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Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet, 2025 Kadir Gecesi’nin tarihini açıkladı!
Giriş Tarihi: 04.03.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
11:11
Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet, 2025 Kadir Gecesi’nin tarihini açıkladı!
Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi, Müslümanlar için her yıl bir kez daha hatırlanır. 2025 yılında Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gününde yer alır ve bu mübarek gece, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tarihe göre, 2025 yılı Kadir Gecesi ne zaman? İşte, Kadir Gecesi'nin tarihi ve bu gecenin anlam ve önemi!