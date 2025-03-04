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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet, 2025 Kadir Gecesi’nin tarihini açıkladı!
Giriş Tarihi: 04.03.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 11:11

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet, 2025 Kadir Gecesi’nin tarihini açıkladı!

Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi, Müslümanlar için her yıl bir kez daha hatırlanır. 2025 yılında Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gününde yer alır ve bu mübarek gece, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tarihe göre, 2025 yılı Kadir Gecesi ne zaman? İşte, Kadir Gecesi'nin tarihi ve bu gecenin anlam ve önemi!

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet, 2025 Kadir Gecesi’nin tarihini açıkladı!

İslam dünyasında bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on günü içerisinde yer alır. 2025 yılında Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu, pek çok Müslüman için büyük bir merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği tarih ile Kadir Gecesi tarihi belli oldu. Peki, Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet, 2025 Kadir Gecesi’nin tarihini açıkladı!

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart tarihinde idrak edilecek.

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Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet, 2025 Kadir Gecesi’nin tarihini açıkladı!

"BİN AYDAN DAHA HAYIRLI"

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet, 2025 Kadir Gecesi’nin tarihini açıkladı!

Kur'ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.'" (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179 [762]).

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet, 2025 Kadir Gecesi’nin tarihini açıkladı!

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.