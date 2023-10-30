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Haberler Yaşam Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi! 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 30.10.2023 19:48 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 19:48

Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi! 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kahramanmaraş'ta 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı sonrasında bölgede yaşayanlar detayları merak ederek Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte son dakika Kahramanmaraş deprem verileri ve tüm detaylar.

Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi! 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 4.2 şiddetindeki sarsıntı sonrasında detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM

Son dakika Kahramanmaraş deprem verileri ve tüm detaylar şöyle;

Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi! 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

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Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi! 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD VERİLERİ

Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi! 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KONUMU

Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi! 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
SON DAKİKA