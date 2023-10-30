Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi! 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 4.2 şiddetindeki sarsıntı sonrasında detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM

Son dakika Kahramanmaraş deprem verileri ve tüm detaylar şöyle;