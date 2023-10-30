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Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi! 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 30.10.2023 19:48
Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
19:48
Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi! 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Kahramanmaraş'ta 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı sonrasında bölgede yaşayanlar detayları merak ederek Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte son dakika Kahramanmaraş deprem verileri ve tüm detaylar.