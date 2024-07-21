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Giriş Tarihi: 21.07.2024 14:19 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 14:32

Kan davasından kaçtılar, İzmir'de öldürüldüler! Aldıkları simitlerle eve dönerken saldırıya uğradılar

Gaziantep'ten bin 100 kilometre uzaktaki İzmir'e kan davasından kaçarak kızlarıyla birlikte bir yıl önce taşınan Ali ve Döne Gürbüz çifti, aldıkları simitlerle evlerine dönerken cinayete kurban gitti. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ceyhan TORLAK
Kan davasından kaçtılar, İzmir’de öldürüldüler! Aldıkları simitlerle eve dönerken saldırıya uğradılar

Olay, Menemen ilçesi İncirli Pınar Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Gürbüz (53) ve Döne Gürbüz (61) çifti bir süre önce kızları M.D.'yi Okan Demir ile evlendirdi.

Kan davasından kaçtılar, İzmir’de öldürüldüler! Aldıkları simitlerle eve dönerken saldırıya uğradılar

Zaman içerisinde M.D. ve Okan Demir arasında çıkan tartışma sonrası M.D. baba evine döndü. M.D.'nin erkek kardeşi Alican Gürbüz ise çıkan tartışmada eniştesi Okan Demir'i tabancayla vurarak öldürdü.

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Kan davasından kaçtılar, İzmir’de öldürüldüler! Aldıkları simitlerle eve dönerken saldırıya uğradılar

Alican Gürbüz ilk cinayetin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kan davasından kaçtılar, İzmir’de öldürüldüler! Aldıkları simitlerle eve dönerken saldırıya uğradılar

CİNAYETTEN SONRA AİLENİN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Yaşanan cinayetin ardından M.D. ile anne ve babası geçen yıl İzmir'in Menemen ilçesine taşındı. Erkek tarafı ise yaşanan cinayetin ardından ailenin peşine düştü.

Kan davasından kaçtılar, İzmir’de öldürüldüler! Aldıkları simitlerle eve dönerken saldırıya uğradılar

Bugün sabah saatlerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen ve 2 kişi oldukları değerlendirilen eski damatlarının yakınları, aldıkları simitlerle evlerine dönmekte olan Ali ve Döne Gürbüz çiftine tabancayla defalarca ateş etti.

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