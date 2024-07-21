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Kan davasından kaçtılar, İzmir'de öldürüldüler! Aldıkları simitlerle eve dönerken saldırıya uğradılar
Giriş Tarihi: 21.07.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
14:32
Kan davasından kaçtılar, İzmir'de öldürüldüler! Aldıkları simitlerle eve dönerken saldırıya uğradılar
Gaziantep'ten bin 100 kilometre uzaktaki İzmir'e kan davasından kaçarak kızlarıyla birlikte bir yıl önce taşınan Ali ve Döne Gürbüz çifti, aldıkları simitlerle evlerine dönerken cinayete kurban gitti. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.