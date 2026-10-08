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Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?
Giriş Tarihi: 08.10.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 10:39
Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?
ABD'nin Michigan eyaletinde 30 dolara satın alınan eski bir tablo, ünlü sürrealist ressam Gertrude Abercrombie'ye ait olduğunun anlaşılmasıyla büyük bir değer kazandı. Yaklaşık 75 yıldır gün yüzüne çıkmayan eser, açık artırmada 1,35 milyon dolara satılarak sanatçının eserleri için yeni bir müzayede rekoru kırdı.