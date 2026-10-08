Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?

1951 yılında tamamlanan ve on deniz kabuğunun resmedildiği tablo, Amerikan sanatının Bohem Kraliçesi olarak anılan Abercrombie'nin altı kişisel sergisinde yer almış ve o dönem 50 ila 150 dolar arasında fiyatlandırılmıştı.

MİRAS YOLUYLA EL DEĞİŞTİRDİ

Sanatçı eseri hiç satmadı ve tıbbi hizmetler karşılığında Michigan'ın Kalamazoo kentindeki bir doktora hediye etti. Tablo, doktorun ölümünün ardından miras yoluyla el değiştirdi ve son olarak Temmuz ayındaki satışta ortaya çıktı.

Müzayedeci tarafından plak ve orta yüzyıl mobilya avcısı olarak tanımlanan kimliği belirsiz alıcı, tabloyu garaja giden bir koridorun karanlık bir köşesinde buldu.

Siyah arka planda zar zor seçilen imzayı fark eden alıcı, 30 dolar ödeyerek tabloyu satın aldı.