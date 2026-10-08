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Giriş Tarihi: 08.10.2026 10:37 Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 10:39

Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?

ABD'nin Michigan eyaletinde 30 dolara satın alınan eski bir tablo, ünlü sürrealist ressam Gertrude Abercrombie'ye ait olduğunun anlaşılmasıyla büyük bir değer kazandı. Yaklaşık 75 yıldır gün yüzüne çıkmayan eser, açık artırmada 1,35 milyon dolara satılarak sanatçının eserleri için yeni bir müzayede rekoru kırdı.

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Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?

Temmuz ayında düzenlenen satışta karanlık bir köşede bulunan natürmort eser, müzayede evi Freeman's tarafından satışa sunuldu.

Uzmanlar, yaklaşık 75 yıldır kamuoyunun önüne çıkmayan eserin, Gertrude Abercrombie'nin "Alderman Merriam'ın Kabukları" adlı tablosu olduğunu doğruladı.

Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?

1951 yılında tamamlanan ve on deniz kabuğunun resmedildiği tablo, Amerikan sanatının Bohem Kraliçesi olarak anılan Abercrombie'nin altı kişisel sergisinde yer almış ve o dönem 50 ila 150 dolar arasında fiyatlandırılmıştı.

MİRAS YOLUYLA EL DEĞİŞTİRDİ

Sanatçı eseri hiç satmadı ve tıbbi hizmetler karşılığında Michigan'ın Kalamazoo kentindeki bir doktora hediye etti. Tablo, doktorun ölümünün ardından miras yoluyla el değiştirdi ve son olarak Temmuz ayındaki satışta ortaya çıktı.

Müzayedeci tarafından plak ve orta yüzyıl mobilya avcısı olarak tanımlanan kimliği belirsiz alıcı, tabloyu garaja giden bir koridorun karanlık bir köşesinde buldu.

Siyah arka planda zar zor seçilen imzayı fark eden alıcı, 30 dolar ödeyerek tabloyu satın aldı.

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Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?

RESTORASYONUN ARDINDAN REKOR FİYATA SATILDI

Aile tatilinin rotasını değiştirerek Milwaukee Sanat Müzesi'ndeki Abercrombie sergisini ziyaret eden alıcı, buradaki bir katalogda tablonun 1952 yılına ait bir gazete kupüründeki fotoğrafını gördü.

Eseri müzayede evine götüren alıcının bulduğu tablo, sanat tarihi profesörü Susan Weininger tarafından orijinal çerçevesinde ve hakiki bir Abercrombie eseri olarak onaylandı.

Sanat restoratörü Julian Baumgartner tarafından temizlenen tablonun, yüzeyindeki kir ve matlaşmış vernik dışında mükemmel durumda olduğu belirtildi.

Freeman's tarafından 150 bin ila 250 bin dolar arasında değer biçilen tablo, beklentileri aşarak 1,35 milyon dolara satıldı. Bu rakam, Abercrombie'nin eserleri için yeni bir açık artırma rekoru oldu. Sanatçının "Merhamet İçin Mesaj" adlı bir başka tablosu 2025 yılında Sotheby's tarafından 1,02 milyon dolara satılmıştı.

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Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?

SÜRREALİST ESERLERİ VE CAZ SALONLARIYLA TANINIYORDU

1977 yılında hayatını kaybeden sanatçı Abercrombie, rüya gibi kompozisyonlarıyla tanınıyordu. Şikago'daki evinde Dizzy Gillespie ve Charlie Parker gibi caz yıldızlarının sahne aldığı salon toplantılarına ev sahipliği yapıyordu.

Eserlerinde sıkça kullandığı deniz kabukları, baykuşlar ve kediler gibi motiflerin, sanatçının kendi deneyimlerini ve kimliğini sembolize ettiği biliniyor.

Müzayede evinin listelemesinde, deniz kabuklarının sanatçı için bir dostluk tılsımı görevi gördüğü ve genellikle en yakınlarına hediye edildiği ifade edildi.

Freeman's Başkan Yardımcısı Zachary Wirsum, tablonun yeniden keşfedilmesini muhteşem bir olay olarak nitelendirdi.

Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?

DÜNYANIN EN PAHALI TABLOLARI

Sanat dünyasında dengeleri tamamen değiştiren milyarlık satışlar, zenginliğin ve koleksiyon tutkusunun sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Yüzyıllarca kayıp kaldıktan sonra bir depodan çıkıp 450 milyon dolarlık rekorla dünyayı sallayan Da Vinci şaheserinden, üzerinde kurşun delikleriyle milyarderlerin radarına giren ikonik Marilyn Monroe portresine kadar tarihin en pahalı 10 tablosu dudak uçuklatıyor.

Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?

GUSTAV KLİMT – WASSERSCHLANGEN II

Satış Fiyatı: 183,8 Milyon Dolar

Avusturyalı ressamın 1904-1907 yılları arasında yaptığı bu Art Nouveau şaheseri, kadın bedeninin akışkanlığı ile suyun erotik doğasını birleştiriyor. Sanat aracısı Yves Bouvier ile Rus oligark Dmitry Rybolovlev arasındaki dünyaca ünlü "sanat yolsuzluğu" davasının merkezinde yer alması, eserin etrafındaki medya ilgisini ve ticari değerini efsanevi bir seviyeye çıkardı.

Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?

LEONARDO DA VİNCİ – SALVATOR MUNDİ

Satış Fiyatı: 450,3 Milyon Dolar

Sanat tarihinin en büyük gizemi! Yüzyıllarca kayıp sanılan, hatta 2005 yılında küçük bir müzayedede üzeri boyanmış halde sadece 1.175 dolara satılan bu tablo, restorasyonun ardından Da Vinci'nin orijinal eseri ilan edildi. İsa'nın elindeki şeffaf kürenin optik detayları hala tartışılsa da eser, 2017'de Christie's müzayedesinde Suudi Arabistan Prensi (Abu Dabi Kültür ve Turizm Bakanlığı adına olduğu da iddia ediliyor) tarafından tam 450,3 milyon dolara satın alınarak kırılması imkansız bir dünya rekoruna imza attı.

Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?

WİLLEM DE KOONİNG – INTERCHANGE

Satış Fiyatı: 300 Milyon Dolar

De Kooning'in "Kadın" serisinden soyut şehir manzaralarına geçişini simgeleyen, fırça ve palet bıçağı darbeleriyle dolu 1955 tarihli enerji patlaması. Dokusal zenginliğiyle büyüleyen bu dev tuval, 2015 yılında milyarder Kenneth C. Griffin tarafından 300 milyon dolara satın alınarak uzun süre "dünyanın en pahalı tablosu" unvanını korudu.

Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?

PAUL CÉZANNE – THE CARD PLAYERS

Satış Fiyatı: 250 Milyon Dolar

Modern sanatın ve Kübizm'in temel taşı sayılan 5 tabloluk serinin, dünyada sadece tek bir özel koleksiyonda kalan versiyonu. Diğer dört versiyonu dünyanın en büyük müzelerinde sergilenen bu nadide parça, 2011 yılında Katar Kraliyet Ailesi tarafından 250 milyon dolara satın alınarak piyasadaki mutlak üstünlüğünü kanıtladı.

Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?

GUSTAV KLİMT – PORTRAİT OF ELİSABETH LEDERER

Satış Fiyatı: 236,4 Milyon Dolar

Klimt'in geç dönem üslubunu yansıtan, Asya motifleriyle süslü bu devasa boyuttaki tam figür portre, yakın zamanda sanat tarihini baştan yazdı. 18 Kasım 2025'te Sotheby's New York açık artırmasında tam 236,4 milyon dolara alıcı bulan başyapıt; Nazi dönemi yağmaları, restitüsyon (iade) tartışmaları ve güçlü tarihi arka planıyla modern sanatın en pahalı açık artırma satışlarından biri oldu.

Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?

PAUL GAUGUİN – NAFEA FAA IPOİPO

Satış Fiyatı: ~210 Milyon Dolar

Avrupa'nın modernliğinden kaçıp Tahiti'ye yerleşen Gauguin'in 1892 tarihli bu Post-Empresyonist başyapıtı, iki Tahitili genç kadının kültürel çatışmasını anlatıyor. Uzun yıllar gizli kalan eser, 2015 yılında Katar Kraliyet Ailesi'nin agresif sanat yatırımları kapsamında (sanat piyasasında 210-300 milyon dolar arası olduğu bilinen bir rakamla) satın alınarak "trofe eser" statüsüne erişti.

Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?

JACKSON POLLOCK – NUMBER 17A

Satış Fiyatı: 200 Milyon Dolar

Geleneksel şövaleyi reddedip tuvali yere seren Pollock'un, fırça kullanmadan boyayı damlatıp sıçratarak yarattığı "Aksiyon Resmi" (Action Painting) tarzının en erken örneği. Renklerin kaotik labirentini sunan 1948 tarihli bu tablo, 2015 yılında David Geffen Vakfı tarafından Amerikalı milyarder hedge fon yöneticisi Kenneth C. Griffin'e tam 200 milyon dolara devredildi.

Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?

REMBRANDT – THE STANDARD BEARER

Satış Fiyatı: 198 Milyon Dolar

Hollanda Baroku'nun ışık-gölge ustası Rembrandt'ın 1636 tarihli bu eseri, yüzyıllarca efsanevi Rothschild ailesinin koleksiyonunda saklandı. 2022 yılında Hollanda devleti ve Rijksmuseum, bu ulusal kahramanlık sembolünün yurtdışına kaçmasını engellemek için devasa bir fon kurdu ve 175 milyon euro (yaklaşık 198 milyon dolar) ödeyerek tabloyu ülkesine geri kazandı.

Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?

ANDY WARHOL – SHOT SAGE BLUE MARİLYN

Satış Fiyatı: 195 Milyon Dolar

Pop Art'ın öncüsü Warhol'un, Marilyn Monroe'nun ölümünün ardından serigrafi tekniğiyle ürettiği bu ikonik adaçayı-mavisi eser, 2022'de ünlü galerici Larry Gagosian'a satıldı. Adındaki "Shot" (Vurulmuş) kelimesi, 1964'te performans sanatçısı Dorothy Podber'in Warhol'un atölyesini basıp tablolara silahla ateş etmesinden geliyor. Bu kurşun izi, eseri mitolojik bir efsaneye dönüştürerek "açık artırmada satılan en pahalı 20. yüzyıl eseri" rekorunu getirdi.

Karanlık köşede buldu, imzayı fark etti! 1,35 milyon dolara satıldı! Dünyanın en pahalı tabloları neler?

MARK ROTHKO – NO. 6 (VİOLET, GREEN AND RED)

Satış Fiyatı: 186 Milyon Dolar

Soyut Dışavurumculuk akımının en büyük ustası Rothko'nun 1951 tarihli eseri, keskin çizgiler yerine birbirine nüfuz eden mor, yeşil ve kırmızı renk bloklarından oluşuyor. İzleyiciyi ruhsal bir meditasyona davet eden devasa tuval, 2014 yılında yine Dmitry Rybolovlev tarafından satın alındı ve meşhur Bouvier davasının bir diğer önemli parçası oldu.

#ABD #DOLAR

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