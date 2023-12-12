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Giriş Tarihi: 12.12.2023 20:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 20:20

Kargo iade ücretini kim ödeceyek? Kargo masrafını satıcı mı tüketici mi karşılayacak? Bakanlık son noktayı koydu

Son dakika haberi... Kargo iade ücretini kimin ödeyeceğine dair soruların tüketiciler tarafından sıklıkla sorulmasının ardından Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Ticaret Bakanlığı, bazı yayın organlarında "kargo iade masraflarını tüketicilerin ödeyeceğine" dair haberlerin çıktığını kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler ile bazı hususlarda değişiklikler yapıldığı belirtildi. Peki Kargo iade ücretini kim ödeceyek? Kargo masrafını satıcı mı tüketici mi karşılayacak? İşte tüm detayar...

Kargo iade ücretini kim ödeceyek? Kargo masrafını satıcı mı tüketici mi karşılayacak? Bakanlık son noktayı koydu

Kargo iade ücretini kimin ödeyeceği sorusu, e-ticaret üzerinden yapıla alışverişin artması ile birlikte sıklıkla gündeme gelir oldu. Ticaret Bakanlığının verilerine göre, ocak-haziran döneminde e-ticaret sipariş adedi geçen yılın aynı döneminde kıyasla yüzde 20 artarak 2 milyar 556 milyona yükseldi. E-ticaret kullanımının artması yeni bir sorunu da gündeme getirdi. Bu sorunun adı 'kargo iade ücreti'.

Kargo iade ücretini kim ödeceyek? Kargo masrafını satıcı mı tüketici mi karşılayacak? Bakanlık son noktayı koydu

KARGO İADE ÜCRETİNİ KİM ÖDEYECEK?

Ticaret Bakanlığı, kargo iade ücretlerini kimin ödeyeceğine dair tartışmalar üzerinde bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak düzenlemeyle internet üzerinden yapılacak alışverişlerde satılan malın ayıplı olması dışında cayma hakkını kullanan tüketicilerin malın iadesine ilişkin kargo ücretini ödemek zorunda olduklarına ilişkin haber ve içeriklere yer verildiği belirtildi.

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Kargo iade ücretini kim ödeceyek? Kargo masrafını satıcı mı tüketici mi karşılayacak? Bakanlık son noktayı koydu

RESMİ GAZETE'DE DÜZENLEME YAYIMLANDI

Elektronik ticaret işlemlerinin ve dolayısıyla mesafeli sözleşme hacminin büyümesi neticesinde oluşan yeni satış ve pazarlama tekniklerine karşı daha etkin bir tüketici koruma sisteminin oluşturulması amacıyla çeşitli düzenlemeler yapıldığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut tüketici mevzuatına kaynaklık teşkil eden Avrupa Birliği direktifleri düzenlemelerine ve 1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere uyum sağlanması amaçları ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler ile bazı hususlarda değişiklikler yapılmıştır.

Kargo iade ücretini kim ödeceyek? Kargo masrafını satıcı mı tüketici mi karşılayacak? Bakanlık son noktayı koydu

DÜZENLEME 2025 YILINA ERTELENDİ

Anılan düzenlemelerden, cayma hakkı kullanımında iade masraflarının ön bilgilendirmede belirtilmek ve ilk teslim masraflarını aşmamak kaydıyla tüketici tarafından da karşılanabileceğine dair düzenlemenin uygulanması 4 Kasım 2023 tarih ve 32359 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile 1 Ocak 2025 tarihine kadar ertelendi. E-ticarette cayma hakkını kullanan tüketicilerin yılbaşından sonra kargo iade masraflarını ödeyeceğine ilişkin haberler yanlıştır."

Kargo iade ücretini kim ödeceyek? Kargo masrafını satıcı mı tüketici mi karşılayacak? Bakanlık son noktayı koydu

KARGO İADE BEDELİNİ SATICI KARŞILAYACAK

Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin uygulanmaya başlanacağı 1 Ocak 2025'e kadar mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında kargo iade bedelini satıcının karşılayacağı ve tüketicilerin iade kargo ücretlerini ödemesinin söz konusu olmayacağı belirtilerek, "Başta e-ticaret olmak üzere, mesafeli sözleşmelerde cayma hakkını kullanan tüketicilerden iade kargo ücretini talep veya tahsil eden satıcılar için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 2023 yılı için 1371 lira idari para cezası uygulanacak olup, söz konusu ceza tutarı 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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