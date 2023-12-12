Kargo iade ücretini kim ödeceyek? Kargo masrafını satıcı mı tüketici mi karşılayacak? Bakanlık son noktayı koydu

Son dakika haberi... Kargo iade ücretini kimin ödeyeceğine dair soruların tüketiciler tarafından sıklıkla sorulmasının ardından Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Ticaret Bakanlığı, bazı yayın organlarında "kargo iade masraflarını tüketicilerin ödeyeceğine" dair haberlerin çıktığını kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler ile bazı hususlarda değişiklikler yapıldığı belirtildi. Peki Kargo iade ücretini kim ödeceyek? Kargo masrafını satıcı mı tüketici mi karşılayacak? İşte tüm detayar...