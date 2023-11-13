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Haberler Yaşam Karısını ve 3 çocuğunu öldürmüştü: Yatak odasından bakın ne çıktı! İntihar mektubu da yazmış!
Giriş Tarihi: 13.11.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 16:30

Karısını ve 3 çocuğunu öldürmüştü: Yatak odasından bakın ne çıktı! İntihar mektubu da yazmış!

Beyoğlu'nda önce eşini ardından da 3 küçük çocuğunu silahla başlarından vurarak öldüren şahsın yatak odasında kokain bulundu. Olay öncesi kokain kullandığı ve cinnet getirdiği düşünülen şahıs ardından katliam sonrası başına ateş açarak ağır yaralandı. Ayrıca şahsın ve eşinin aileleri arasında bir süredir husumet olduğu bilgisine ulaşıldı. Aile bireylerden geriye ise mutlu anlarına ait görüntüler kaldı.

Yunus Emre KAVAK
Karısını ve 3 çocuğunu öldürmüştü: Yatak odasından bakın ne çıktı! İntihar mektubu da yazmış!

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Özgür ve Sevilay Nayman çiftinin yaşadığı dairen altı yedi el silah sesi duyan komşuları hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler.

Karısını ve 3 çocuğunu öldürmüştü: Yatak odasından bakın ne çıktı! İntihar mektubu da yazmış!

Kapıyı açıp içeri girdiklerinde Özgür N.'yi başından vurulmuş şekilde ağır yaralı buldu. Kan gölüne dönmüş dehşet evinde inceleme yapan polis ekipleri Anne Sevilay Nayman ile birlikte çocukları 9 yaşındaki Özgür Buğra Nayman, 7 yaşındaki Hezdar Alaz Nayman ve Çınar Ali Nayman'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

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Karısını ve 3 çocuğunu öldürmüştü: Yatak odasından bakın ne çıktı! İntihar mektubu da yazmış!

Ekipler olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hastaneye kaldırılan Özgür Nayman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın duyulmasının ardından aile yakınları olay yerine akın etti.

Karısını ve 3 çocuğunu öldürmüştü: Yatak odasından bakın ne çıktı! İntihar mektubu da yazmış!

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYDI ÇIKTI
Emniyette 4 adet "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 7 adet kaydı olan Özgür Nayman olay öncesi sosyal medya hesabında intihar notu paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Karısını ve 3 çocuğunu öldürmüştü: Yatak odasından bakın ne çıktı! İntihar mektubu da yazmış!

YATAK ODASINDA KOKAİN BULUNDU
Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ederken yeni detaylar da ortaya çıktı. Olay sonrası evde saatlerce inceleme yapan polis ekipleri, yatak odasında kokain ele geçirdi. Olayı gerçekleştiren Özgür Nayman'ın ise kokain maddesi etkisinde olduğu ortaya çıktı. Şahsın ayrıca sinir krizi sonucu cinnet getirdiği düşünülüyor.

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