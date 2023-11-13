Karısını ve 3 çocuğunu öldürmüştü: Yatak odasından bakın ne çıktı! İntihar mektubu da yazmış!

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Özgür ve Sevilay Nayman çiftinin yaşadığı dairen altı yedi el silah sesi duyan komşuları hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler.