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Karısını ve 3 çocuğunu öldürmüştü: Yatak odasından bakın ne çıktı! İntihar mektubu da yazmış!
Giriş Tarihi: 13.11.2023 16:30
Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
16:30
Karısını ve 3 çocuğunu öldürmüştü: Yatak odasından bakın ne çıktı! İntihar mektubu da yazmış!
Beyoğlu'nda önce eşini ardından da 3 küçük çocuğunu silahla başlarından vurarak öldüren şahsın yatak odasında kokain bulundu. Olay öncesi kokain kullandığı ve cinnet getirdiği düşünülen şahıs ardından katliam sonrası başına ateş açarak ağır yaralandı. Ayrıca şahsın ve eşinin aileleri arasında bir süredir husumet olduğu bilgisine ulaşıldı. Aile bireylerden geriye ise mutlu anlarına ait görüntüler kaldı.