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Kartalkaya’daki yangın faciasının tanıkları dehşet anlarını anlattı: “Ölümle burun buruna geldik…”
Giriş Tarihi: 25.02.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
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Kartalkaya’daki yangın faciasının tanıkları dehşet anlarını anlattı: “Ölümle burun buruna geldik…”
Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında 78 kişi feci şekilde can vermişti. Yangın hakkında açılan soruşturma kapsamında aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili'nin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınırken, bunlardan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen dokuz kişi ise tutuklandı. Öte yandan görülecek duruşma öncesi acılı aileler korku dolu o anları ATV mikrofonlarına anlattı.