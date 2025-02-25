Kartalkaya’daki yangın faciasının tanıkları dehşet anlarını anlattı: “Ölümle burun buruna geldik…”

"BU DAVANIN EMSAL OLMASI GEREKİYOR"

Ayşemin Elif Doğan'ın kardeşi Zeynep Işık, çalışanlara sitem ederek, "personellerine demiyorlar ki, kat kat ayrılın herkesin kapısını çalın, arabaları çekerken de bari birisi kornaya bassın." Öte yandan Işık, bu davanın emsal bir dava olmasını isteyerek, "suçlular bulunsun ve cezalarını çeksinler." şeklinde sözlerini noktaladı.