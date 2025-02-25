Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kartalkaya’daki yangın faciasının tanıkları dehşet anlarını anlattı: “Ölümle burun buruna geldik…”
Giriş Tarihi: 25.02.2025 23:41 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 00:36

Kartalkaya’daki yangın faciasının tanıkları dehşet anlarını anlattı: “Ölümle burun buruna geldik…”

Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında 78 kişi feci şekilde can vermişti. Yangın hakkında açılan soruşturma kapsamında aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili'nin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınırken, bunlardan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen dokuz kişi ise tutuklandı. Öte yandan görülecek duruşma öncesi acılı aileler korku dolu o anları ATV mikrofonlarına anlattı.

Kartalkaya’daki yangın faciasının tanıkları dehşet anlarını anlattı: Ölümle burun buruna geldik…

Tüm ülkeyi yasa boğan olay Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana geldi.

Kartalkaya’daki yangın faciasının tanıkları dehşet anlarını anlattı: Ölümle burun buruna geldik…

78 kişinin feci şekilde can verdiği olayda, 50 kişi de yaralanmıştı. Gözaltına alınan 14 kişiden 9'u tutuklanırken, görülecek duruşma öncesi acılı aileler yaşadıkları dehşet anlarını anlatarak, suçluların en ağır cezayı almalarını istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kartalkaya’daki yangın faciasının tanıkları dehşet anlarını anlattı: Ölümle burun buruna geldik…

"ADAM ÖLDÜRMEYE GİRİYOR BU"

Feci yangında hayatını kaybeden Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan yaşadıklarını şu şekilde anlattı; "Biz o gün öldük, 21 Ocak günü hepimiz öldük" şeklinde konuştu.

Kartalkaya’daki yangın faciasının tanıkları dehşet anlarını anlattı: Ölümle burun buruna geldik…

Öte yandan bunun bir kaza olmadığını ifade eden Kotan'ın annesi, bunun kesinlikle ihmal olduğunu belirterek, "Türk Ceza Kanunu'nda geçen adıyla ihmal nedeniyle kasten adam öldürmeye giriyor bu." dedi.

Kartalkaya’daki yangın faciasının tanıkları dehşet anlarını anlattı: Ölümle burun buruna geldik…

"BU DAVANIN EMSAL OLMASI GEREKİYOR"

Ayşemin Elif Doğan'ın kardeşi Zeynep Işık, çalışanlara sitem ederek, "personellerine demiyorlar ki, kat kat ayrılın herkesin kapısını çalın, arabaları çekerken de bari birisi kornaya bassın." Öte yandan Işık, bu davanın emsal bir dava olmasını isteyerek, "suçlular bulunsun ve cezalarını çeksinler." şeklinde sözlerini noktaladı.

SON DAKİKA