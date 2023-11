Eve isabet etse hepimiz ölürdük. Dağdaki diğer taşlar da çatlamış ve yerinden oynamış. Onlar da her an gelebilir. Bir an evvel önlem alınmasını istiyoruz. Gece artık bize uyku yok. Düşen, neredeyse otomobil büyüklüğündeki kayanın insan gücü ile kaldırılması imkansız. Ya iş makinesi ile götürülecek ya da burada duracak" diye konuştu.