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Kendisini uyaran esnafı darp ettiler: Trafiğe takılınca olanlar oldu!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
23:39
Kendisini uyaran esnafı darp ettiler: Trafiğe takılınca olanlar oldu!
Büyükçekmece'de iddiaya göre sokak üzerinde hafif ticari aracıyla hız yapan sürücü çevre esnafı tarafından uyarıldı. Bunun üzerine iş yeri sahibiyle aralarında tartışma çıkan sürücü bir süre sonra arkadaşlarıyla dükkanı basarak esnafı darp etti. Ardından kaçmaya başlayan 3 kişi dükkana da rastgele ateş açarken, trafiğe takılmaları sonucu çevre esnafı tarafından darp edildiler.