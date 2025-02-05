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Giriş Tarihi: 05.02.2025 23:39 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 23:39

Kendisini uyaran esnafı darp ettiler: Trafiğe takılınca olanlar oldu!

Büyükçekmece'de iddiaya göre sokak üzerinde hafif ticari aracıyla hız yapan sürücü çevre esnafı tarafından uyarıldı. Bunun üzerine iş yeri sahibiyle aralarında tartışma çıkan sürücü bir süre sonra arkadaşlarıyla dükkanı basarak esnafı darp etti. Ardından kaçmaya başlayan 3 kişi dükkana da rastgele ateş açarken, trafiğe takılmaları sonucu çevre esnafı tarafından darp edildiler.

DHA
Kendisini uyaran esnafı darp ettiler: Trafiğe takılınca olanlar oldu!

Olay İstanbul Büyükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde hafif ticari araçla hız yapan sürücü, ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibi tarafından uyarıldı.

Kendisini uyaran esnafı darp ettiler: Trafiğe takılınca olanlar oldu!

Bunun üzerine sürücü ve iş yeri sahibi arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından sokaktan ayrılan ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü, yaklaşık 1 saat sonra arkadaşlarıyla iş yerine geri döndü.

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Kendisini uyaran esnafı darp ettiler: Trafiğe takılınca olanlar oldu!

Silah ve palayla iş yerini basan 3 saldırgan, iş yeri sahibi ile çalışanına saldırdı. Bu sırada olay yerine gelen iş yeri sahibinin oğlu da, kavgaya karıştı.

Kendisini uyaran esnafı darp ettiler: Trafiğe takılınca olanlar oldu!

Baba ve oğlunu yaralayan şüpheliler, geldikleri araçlara binerek kaçmaya başladı.

Kendisini uyaran esnafı darp ettiler: Trafiğe takılınca olanlar oldu!

TRAFİĞE TAKILINCA ESNAFA YAKALANDILAR

Kaçarken iş yerine doğru rastgele ateş eden şüpheliler, sokağın çıkışında trafiğe takılarak durmak zorunda kaldı. Sokaktaki diğer esnaflar, kaçan 2 araçtaki saldırganları yakalayarak darp etti.

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