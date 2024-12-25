YENİ KIDEM TAZMİNATI 2025 SON DAKİKA: Asgari zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA



Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen paraya kıdem tazminatı deniyor.

Tazminatın hesaplanmasında çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödeme yapmak üzerine bir formül uygulanıyor.