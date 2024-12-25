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Haberler Yaşam YENİ KIDEM TAZMİNATI 2025 SON DAKİKA: Asgari zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 08:30

YENİ KIDEM TAZMİNATI 2025 SON DAKİKA: Asgari zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni asgari ücret belli oldu. Yüzde 30'luk zam oranıyla 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Bu noktada yeni rakamla birlikte artış yaşayan kalemler de tek tek hak sahiplerinin gündemine geldi. En çok araştırılanlar arasında kıdem tazminatı tavanı 2025 de var. İşine son verilen veya emekli olarak işten ayrılan çalışanlara ödenen tazminatta taban ve tavan rakam belirleniyor. Peki; asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar oldu, tavan ücreti kaç TL, nasıl hesaplanır?

YENİ KIDEM TAZMİNATI 2025 SON DAKİKA: Asgari zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?

Kıdem tazminatı hesaplama işlemleri hız kazandı. 4. görüşmenin ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni ücreti kamuoyu ile paylaştı. Rakamla birlikte değişen kalemler de araştırmalara konu oldu. Peki; 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL?

YENİ KIDEM TAZMİNATI 2025 SON DAKİKA: Asgari zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Tepsit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen 4 toplantı ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu açıkladı.

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YENİ KIDEM TAZMİNATI 2025 SON DAKİKA: Asgari zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni rakamla birlikte kıdem tazminatı tavanı, GSS primleri, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, işsizlik maaşı gibi pek çok kalemde değişiklik gözlemleniyor.

İşte, yeni rakam:

YENİ KIDEM TAZMİNATI 2025 SON DAKİKA: Asgari zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?

2025 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tavanı 20.002,18 TL iken yüzde 30 zamla 26.002,73 TL'ye yükselmiş durumda.

YENİ KIDEM TAZMİNATI 2025 SON DAKİKA: Asgari zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen paraya kıdem tazminatı deniyor.

Tazminatın hesaplanmasında çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödeme yapmak üzerine bir formül uygulanıyor.

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