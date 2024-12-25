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YENİ KIDEM TAZMİNATI 2025 SON DAKİKA: Asgari zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
08:30
YENİ KIDEM TAZMİNATI 2025 SON DAKİKA: Asgari zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?
Yeni asgari ücret belli oldu. Yüzde 30'luk zam oranıyla 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Bu noktada yeni rakamla birlikte artış yaşayan kalemler de tek tek hak sahiplerinin gündemine geldi. En çok araştırılanlar arasında kıdem tazminatı tavanı 2025 de var. İşine son verilen veya emekli olarak işten ayrılan çalışanlara ödenen tazminatta taban ve tavan rakam belirleniyor. Peki; asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar oldu, tavan ücreti kaç TL, nasıl hesaplanır?