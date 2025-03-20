KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ 2025 | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yatırımın hibeye esas proje tutarının %50'si oranında hibe desteği verilecektir. Proje başvuruları, Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama esaslarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanan başvuru formu ve belgeler, başvuru süresi bitmeden önce veri tabanına yüklenmelidir.

Başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlık tarafından oluşturulan kayıt sistemine başvuru tarihinden önce kaydolmuş olmalıdır.

Tüzel kişilerin, projelerine başvurabilmesi için, idari ve mali açıdan kamu kurumlarından bağımsız olmaları gerekmektedir.

Kamu görevi yürüten kişiler, devlet memurları, kamu işçileri ve devlet üniversitelerinde öğretim üyeliği yapan kişiler, hibe desteğine başvuruda bulunamazlar.

Ekonomik yatırımlarda başvuru yapılabilecek yerler, tüm 81 ildeki yerleşim alanlarını kapsar. Altyapı A ve B iş planı çerçevesinde başvurular yalnızca köy, belde, kırsal mahalle ve 31/12/2012 tarihli kırsal alan tanımına göre nüfusu 20.000'den az olan yerleşim yerlerinde yapılabilir.

A iş planı kapsamında başvuru yapacak kişilerin, son başvuru tarihinden önce en az bir yıl boyunca Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olmaları gerekmektedir.