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Haberler Yaşam KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ 2025 | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:21

KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ 2025 | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı (KKYDP) başvurularını www.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı için 18,5 milyar lira değerinde bir kırsal kalkınma desteği sağlayacaklarını duyurdu ve bu destekle birlikte yaklaşık 25 milyar liralık yatırımlar yapılacağı, 10 bin kişiye ise yeni istihdam imkanları sunulacağı bilgisini paylaştı. Peki, KKYDP başvuruları nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ 2025 | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen çiftçilerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği sağlanacağını duyurdu. Bu destekle, kırsal alandaki gelir düzeyinin artırılması, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması hedefleniyor. Peki, KKYDP başvuruları nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir? İşte, ayrıntılar...

KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ 2025 | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilerle düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım sigortasının önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum ve bu sigortayı yaptırmayan çiftçilerimizi, sigorta yaptırmaya teşvik ediyorum. Kırsal kalkınma programlarında sunmuş olduğumuz hibe desteklerinden faydalanmanızı öneriyorum. 2025 yılı için bütçemiz ve uluslararası kredi destekleri ile toplamda 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği sağlayacağız. Bu yatırımlarla 10 bin kişiye yeni istihdam fırsatları sunmayı hedefliyoruz."

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KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ 2025 | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Başvurular, Kasım ayında yayımlanan güncel rehber ile duyurulmaktadır. Başvurular, "www.tarimorman.gov.tr" adresindeki Hızlı Erişim - KKYDP Başvuruları sekmesinden yapılabilir.

Gerçek kişi başvuruları için başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir. Başvuru, T.C. kimlik numarasıyla yapılmalıdır.

Tüzel kişi başvurularında ise başvuru, vergi numarasıyla gerçekleştirilmelidir.

KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ 2025 | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yatırımın hibeye esas proje tutarının %50'si oranında hibe desteği verilecektir. Proje başvuruları, Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama esaslarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanan başvuru formu ve belgeler, başvuru süresi bitmeden önce veri tabanına yüklenmelidir.

Başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlık tarafından oluşturulan kayıt sistemine başvuru tarihinden önce kaydolmuş olmalıdır.

Tüzel kişilerin, projelerine başvurabilmesi için, idari ve mali açıdan kamu kurumlarından bağımsız olmaları gerekmektedir.

Kamu görevi yürüten kişiler, devlet memurları, kamu işçileri ve devlet üniversitelerinde öğretim üyeliği yapan kişiler, hibe desteğine başvuruda bulunamazlar.

Ekonomik yatırımlarda başvuru yapılabilecek yerler, tüm 81 ildeki yerleşim alanlarını kapsar. Altyapı A ve B iş planı çerçevesinde başvurular yalnızca köy, belde, kırsal mahalle ve 31/12/2012 tarihli kırsal alan tanımına göre nüfusu 20.000'den az olan yerleşim yerlerinde yapılabilir.

A iş planı kapsamında başvuru yapacak kişilerin, son başvuru tarihinden önce en az bir yıl boyunca Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olmaları gerekmektedir.

KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ 2025 | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ NEDİR?

Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programı (KKYDP), kırsal kalkınma faaliyetlerinin etkinliğini artırmayı ve yerel kalkınma kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan bir projedir. Bu program, doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını göz önünde bulundurarak, kırsal bölgelerde yaşam standardını yükseltmeyi hedefler.

KKYDP ile tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayilerin entegrasyonu sağlanırken, kırsal alanlarda tarımsal pazarlama altyapısı da güçlendirilmektedir. Ayrıca, alternatif gelir kaynaklarının yaratılması ve kırsal kesimin ekonomik gelişimine katkı sunulması da bu programın önemli hedefleri arasında yer almaktadır.