Klozete tuvalet kâğıdı serip oturanlar dikkat! Uzmanlar şiddetle uyardı: Bunu sakın yapmayın...

Dışarıdaki tuvalete girdiğimizde mikroplardan korunmak için ilk yaptığımız işlerden biri de klozete tuvalet kağıdı serip oturmak. Ancak bazı uzmanlara göre bu hareket son derece hatalı. Aslında klozetler üzerinde bakteriyi barındırmayacak şekilde üretiliyor. Yapılan araştırmalar, klozetlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve idrar yolları hastalıklarının taşınması konusunda riskli olduğu düşüncesini çürüttü. Tabii bu durum, klozetlerin üzerinde hiç bakteri olmadığı anlamına gelmiyor. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Philip Tierno'ya göre, derimiz koruyucu bir bariyer görevi görüyor. Ancak insanlar umumi tuvaletlere girdiğinde ilk olarak sifonu çekip ve ardından klozetin üzerine tuvalet kağıdını yerleştirdiğinde tehlike başlıyor. Sifonun çekilmesiyle tuvaletteki bakteriler ortama yayılır. Klozetin üzerine tutunamayan bakteriler için tuvalet kağıdı iyi bir mekandır. Hastalıkların yayılmasının asıl nedeni ise ellerimizdir. Klozetin üzerine tuvalet kağıdı serdiğimizde, mikroplarla temas eden ellerimiz nedeniyle hastalıklara yakalanma riskimiz çok daha yüksek. O yüzden ellerimizi sıklıkla yıkamamız gerekiyor. Ellerimizi sabunlayıp en az 20 saniye ovaladıktan sonra iyice yıkamak hastalıkları %50 önlüyor. Tuvalette bu şekilde oturmak kansere sebep oluyor! Kendinize bu kötülüğü yapmayın Kanser, birçok risk faktörü ile gelişen ve genellikle kötü beslenme, sigara ve obeziteden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, kötü tuvalet alışkanlıklarının kansere sebep olan önemli kanıtları bulunuyor. Bağırsak kanseri, yaygın bir kolorektal kanser türü olarak giderek yaygınlaşan bir hastalık. Oldukça farklı risk faktörleri olan bu hastalıkta, özellikle fiziksel hareketsizlik ve aşırı kilo, hastalığın iki ana nedenini oluşturuyor. Fakat uzmanlara göre, tuvalete gitme sırasında yanlış şekilde oturmak da bağırsak kanseri riskinin önemli sebeplerinden biri. Doktor Deborah Lee, çok sayıda epidemiyolojik çalışmanın kronik kabızlığın bağırsak kanseri için önemli bir risk faktörü olduğunu dile getiriyor. Üstelik, bağırsak kanseri vakalarının %63'ü şaşırtıcı bir şekilde batı ülkelerinde yoğun şekilde görülüyor. Doktor Lee, teorilerden birinin batı ülkelerinde bağırsakları boşaltmak için tuvalete oturmanın buna neden olabileceğini fakat genelde gelişmekte olan ülkelere bakıldığından çömelerek tuvalete gitmenin daha yaygın görüldüğünü, bunun da kanser riskini düşüren bir faktör olduğunu belirtti. Oturarak tuvalete çıkmanın daha fazla kabızlığa neden olduğunu belirten Dr. Lee, çömelme, dışkılama için doğal bir pozisyon olduğunu bunun da birçok yönden amaca uygun olduğunu anlattı. Öncelikle çömelerek tuvalete çıkmak, yerçekiminin işini daha doğrusunu yapmasına izin verdiğini, çömelmenin, gövdenin doğal ağırlığının baskı yaparak daha az ıkınmayı sağlaması da daha doğal bir süreci oluşturur. Çömelme, ince bağırsak ile kalın bağırsak arasındaki valfin doğal olarak kendini kapatmasına izin verirken, oturmak düzgün kapanmasını engeller ve bir dışkıyı başarılı bir şekilde geçirmek için gerekli iç bağırsak basıncını elde etmeyi zorlaştırır. Doktor Lee, kasık kemiğine bağlı kas kemiği olan puborektalisin bu nedenle çömelme sırasında daha iyi gevşeyebildiğini açıkladı. Ayrıca tuvalette otururken, pelvik taban kasının kasılmış halde kaldığını da sözlerine ekledi. Pelvik taban kasının gevşemediğinde, dışkılamaya çalışırken ona karşı daha fazla zorlandığı anlamına gelir. Çömelmenin sigmoid kolonunu hafifçe yeniden konumlandırdığı, bükülmeden kurtulduğu ve dolayısıyla rektum sayesinde daha özgürce bir çıkış sağladığını ortaya koyuyor. BAĞIRSAK KANSERİ NASIL ÖNLENİR? Doktor Lee, bağırsak kanseri riskini azaltmak için kabız olmayı mümkün olduğunca engellemeniz gerekir. Lif yönünden zengin bir beslenme sistemine sahip olmak da oldukça önemli. Yetişkinlerin 30 gram lif alımı olması gerekirken yüksek yağlı, işlenmiş gıdalardan kaçınmak gerekir. Uzman, bağırsakları zorlamadan düzenli olarak açmak, kanser riskini en aza indirmek için önemlidir.