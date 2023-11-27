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Giriş Tarihi: 27.11.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 09:29

Kocasını 2. kattan attı! Beni aldatmanın bedeli bu erkek olun karınıza sahip çıkın!

Korkunç olay Bursa'da yaşandı. 33 yaşındaki kadın, kendisini aldattığı şüphesiyle kocasıyla tartıştı. Kocasını 2'nci kattan boşluğa attı. Eşinin başında bıçakla bekleyen kadın, "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın'' diye bağırdı!

DHA
Kocasını 2. kattan attı! Beni aldatmanın bedeli bu erkek olun karınıza sahip çıkın!

İnanılmaz olay dün akşam saatlerinde Bursa Osmangazi'de yaşandı. G.K., kendisini aldattığından şüphelendiği kocası Y.U. ile tartıştı. G.K. bir süre sonra kocasını 2'nci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa attı.

Kocasını 2. kattan attı! Beni aldatmanın bedeli bu erkek olun karınıza sahip çıkın!

"BENİ KURTARIN"
Metrelerce yükseklikten düşen adam acı içerisinde kıvrandı. Komşularına 'Beni kurtarın' diye bağırdı. Bu sırada elindeki bıçakla yerde hareketsiz şekilde yatan kocasının yanına gelen G.K., bir süre bekledi.

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Kocasını 2. kattan attı! Beni aldatmanın bedeli bu erkek olun karınıza sahip çıkın!

'BENİ ALDATMANIN BEDELİ BU, ERKEK OLUN KARINIZA SAHİP ÇIKIN'
Yerde yatan Y.U.'ya hakaretlerde bulunan G.K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki gösterdi.

Aldatıldığı şüphesiyle kocasını 2'nci kattan atıp, başında bıçakla bekledi | Video

Kocasını 2. kattan attı! Beni aldatmanın bedeli bu erkek olun karınıza sahip çıkın!

Elindeki bıçakla eşinin çevresinde dolaşan G.K., camdan bakan komşularına da "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın'' diye bağırdı.

Kocasını 2. kattan attı! Beni aldatmanın bedeli bu erkek olun karınıza sahip çıkın!

Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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