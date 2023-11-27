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Kocasını 2. kattan attı! Beni aldatmanın bedeli bu erkek olun karınıza sahip çıkın!
Giriş Tarihi: 27.11.2023 09:27
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
09:29
Kocasını 2. kattan attı! Beni aldatmanın bedeli bu erkek olun karınıza sahip çıkın!
Korkunç olay Bursa'da yaşandı. 33 yaşındaki kadın, kendisini aldattığı şüphesiyle kocasıyla tartıştı. Kocasını 2'nci kattan boşluğa attı. Eşinin başında bıçakla bekleyen kadın, "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın'' diye bağırdı!