Kocasını 2. kattan attı! Beni aldatmanın bedeli bu erkek olun karınıza sahip çıkın!

"BENİ KURTARIN"

Metrelerce yükseklikten düşen adam acı içerisinde kıvrandı. Komşularına 'Beni kurtarın' diye bağırdı. Bu sırada elindeki bıçakla yerde hareketsiz şekilde yatan kocasının yanına gelen G.K., bir süre bekledi.