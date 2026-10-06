Haberler
Galeri
Yaşam
Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9'u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!
Giriş Tarihi: 06.10.2026 13:45
Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9'u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!
Zihnimizdeki Türkiye haritası ezberden ibaretmiş! Kültürü ya da iklimi sebebiyle yıllardır yanlış bölgede bildiğiniz şehirlerin resmi sınırlarını görünce çok şaşıracaksınız. İşte 10 kişiden 9'unun haritada yanlış bölgeye koyduğu, ezber bozan o şehirler ve gerçek coğrafi konumları…