Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

Zeytinyağlı yemekleri ve sahil kasabalarıyla Balıkesir'i doğrudan Ege'ye yakıştıranlar da var, iklim sertleştiği için Kütahya'nın İç Anadolu'da olduğunu düşünenler de… Hatta Bilecik deyince Marmara, Ege ve İç Anadolu arasında kararsız kalanların sayısı hiç de az değil. Söz konusu coğrafi sınırlar olduğunda, kulaktan dolma ezberler resmi haritayla fena halde çelişiyor.