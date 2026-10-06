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Giriş Tarihi: 06.10.2026 13:45

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9'u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

Zihnimizdeki Türkiye haritası ezberden ibaretmiş! Kültürü ya da iklimi sebebiyle yıllardır yanlış bölgede bildiğiniz şehirlerin resmi sınırlarını görünce çok şaşıracaksınız. İşte 10 kişiden 9'unun haritada yanlış bölgeye koyduğu, ezber bozan o şehirler ve gerçek coğrafi konumları…

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Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

Zeytinyağlı yemekleri ve sahil kasabalarıyla Balıkesir'i doğrudan Ege'ye yakıştıranlar da var, iklim sertleştiği için Kütahya'nın İç Anadolu'da olduğunu düşünenler de… Hatta Bilecik deyince Marmara, Ege ve İç Anadolu arasında kararsız kalanların sayısı hiç de az değil. Söz konusu coğrafi sınırlar olduğunda, kulaktan dolma ezberler resmi haritayla fena halde çelişiyor.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

Coğrafya bilginizi baştan aşağı sorgulatacak, resmi kayıtlara göre aslında bambaşka bir bölgeye bağlı olan o şehirleri listeledik. Bakalım siz kaç tanesini doğru tahmin edeceksiniz?

İşte en sık karıştırılan iller ve doğru coğrafi bölgeleri;

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Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Kayseri

Doğu Anadolu sanılıyor.

Kayseri, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Afyonkarahisar

Üç bölge arasında kalıyor.

Afyonkarahisar, Ege Bölgesi'nde yer alıyor.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Kütahya

İç Anadolu ile karıştırılıyor.

Kütahya, Ege Bölgesi'ne bağlı.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Adana

Sıklıkla Güneydoğu ile karışıyor.

Adana, Akdeniz Bölgesi'ne bağlı.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Çanakkale

Hem Marmara hem Ege'ye kıyısı var.

Çanakkale, Marmara Bölgesi'nde bulunuyor.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Burdur

Konumu çoğu kişi tarafından yanlış biliniyor.

Burdur, Akdeniz Bölgesi'ne bağlı.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Balıkesir

Ege mi Marmara mı sorusu bitmiyor.

Topraklarının bir bölümü Ege'de olsa da Balıkesir, Marmara Bölgesi'nde yer alıyor.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Niğde

Doğu Anadolu sanılabiliyor.

Niğde, İç Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Uşak

İç Anadolu sanılan şehirlerden.

Uşak, Ege Bölgesi'ne bağlı.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Kahramanmaraş

Topraklarının bir bölümü Akdeniz, bir bölümü ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer aldığından kafa karışıklığına sebep oluyor.

Ancak şehir merkezi o bölgede olduğundan Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi'nde kabul ediliyor.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Denizli

Ege mi Akdeniz mi tartışması yaşanıyor.

Denizli, Ege Bölgesi'nde yer alıyor.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Muğla

Çoğu kişi Akdeniz sanıyor.

Muğla, Ege Bölgesi'nin güneyinde bulunuyor.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Aydın

Sıcak iklimi yanıltıyor.

Aydın, Ege Bölgesi'ne bağlı.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Bilecik

Marmara mı İç Anadolu mu?

Bilecik, Marmara Bölgesi'nde yer alıyor.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Karaman

Akdeniz sanılan ama olmayan şehirlerden.

Karaman, İç Anadolu Bölgesi'ne bağlı.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Osmaniye

Güneydoğu ile karıştırılan illerden.

Osmaniye, Akdeniz Bölgesi'ne bağlı.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Zonguldak

Zonguldak, Karadeniz Bölgesi'ne bağlı.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Kilis

Akdeniz mi Güneydoğu mu?

Kilis, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alıyor ancak Akdeniz iklimi etkileri yoğun hissedildiği için çok karıştırılıyor.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Çorum

Herkes İç Anadolu sanıyor ama Çorum Karadeniz Bölgesi'nde yer alıyor.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Bolu

Sıklıkla "Ankara'ya çok yakın" olduğu için İç Anadolu sanılabiliyor.

Ancak Bolu, tamamen Karadeniz Bölgesi sınırları içerisindedir.

Kültürü Ege, resmi sınırı Marmara: 10 kişiden 9’u bu illerin haritadaki yerini karıştırıyor!

📍 Isparta

"Göller Yöresi" vurgusu bazen kafa karıştırsa da konumu nedeniyle İç Anadolu ile karıştırılabiliyor.

Isparta, Akdeniz Bölgesi'ne bağlıdır.

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