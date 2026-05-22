Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ | 9 Günlük Kurban Bayramı Tatili hangi gün başlayacak ve bitecek?
Giriş Tarihi: 22.05.2026 16:19

DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ | 9 Günlük Kurban Bayramı Tatili hangi gün başlayacak ve bitecek?

İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Resmi açıklamalar ve Diyanet tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Kurban Bayramı ve tatili tarihleri netleşti. Yaz öncesine denk gelen bu özel dönem, hem ibadet hazırlıkları hem de tatil planları açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Arefe günü ve tatil günleri çalışanlar ve seyahat planı yapanlar tarafından yakından takip ediliyor.

  • ABONE OL
DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ | 9 Günlük Kurban Bayramı Tatili hangi gün başlayacak ve bitecek?

Başkan Erdoğan'ın açıklaması ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvim ile Kurban Bayramı tatil süresi şekillendi. Kurban Bayramı tatilinin tarihleri ile birlikte, seyahat ve tatil planları da hız kazandı. Bu nedenle 2026 Kurban Bayramı süreci sadece dini bir takvim detayı değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal planlamaların da merkezinde yer aldı.

DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ | 9 Günlük Kurban Bayramı Tatili hangi gün başlayacak ve bitecek?

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba - 30 Mayıs 2026 Cumartesi günleri arasında idrak edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ | 9 Günlük Kurban Bayramı Tatili hangi gün başlayacak ve bitecek?

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

22 Mayıs itibarıyla Kurban Bayramı'na yaklaşık 5 gün kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları da hız kazandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ | 9 Günlük Kurban Bayramı Tatili hangi gün başlayacak ve bitecek?

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası tatilin 9 gün olacağını duyurmuştu.

Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

DİYANET 2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ | 9 Günlük Kurban Bayramı Tatili hangi gün başlayacak ve bitecek?

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ

Tatilin 9 güne çıkması ve hükümetin pazartesi ve salı günlerini 1,5 gün idari izin yapmasının ardından tatil planı şu şekilde işleyecek:

  • 23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili.
  • 25 Mayıs Pazartesi: İdari izin.
  • 26 Mayıs Salı (Arife): İdari izinle yarım gün tam güne tamamlanacak.
  • 27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri.
  • 31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.

Ancak bu durum sektöre göre değişiklik gösterebiliyor. Bu uygulama tamamen iş yerinin çalışma düzenine göre şekillenecek ve izin kullanan çalışanların ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#KURBAN BAYRAMI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA