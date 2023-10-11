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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 132. bölüm izle! ATV ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
Giriş Tarihi: 11.10.2023 18:32 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 18:33

Kuruluş Osman 132. bölüm izle! ATV ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle

Kuruluş Osman 132. bölüm izle araştırılması yapılıyor. ATV ekranlarında Kuruluş Osman yeni sezonuna başlarken, bu bölümde Yakup Bey ile Osman Bey karşı karşıya gelecek. Orhan, Mehmet ve Holofira arasında neler yaşananlar ekranlardaki yerini alacak. Orhan Bey, Yakup Bey, Yunus Emre, Saadet Hatun, Mehmet Bey, Fatma Hatun, Gonca Hatun'u diziye katılan yeni oyuncular oynayacakken, yeni sezonda yaşanan olaylar Osmanlı Beyliği'nin kaderini etkileyecek. İşte, Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle ekranı

Kuruluş Osman 132. bölüm izle! ATV ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle

Kuruluş Osman 132. Bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Atv ekranlarında her Çarşamba günü ekranlara gelen dizinin yeni sezonu başlamış durumda. Yeni bölümde "Alaeddin Bey ve Gonca Hatun, Konya dönüşünde kervansarayda karşılaşırlar. Gonca, hazine haritasını ele geçirebilecek midir?" İşte, Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça ekranı

Kuruluş Osman 132. bölüm izle! ATV ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle

KURULUŞ OSMAN 132. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey ve Yakup Bey karşı karşıya!

Yakup Bey ve Osman Bey karşı karşıyadır. Yakup Bey, Osman Bey'den biat ister! Osman Bey başkaldırırsa Yakup Bey bunun hesabını soracaktır. Osman Bey, ne karar alacaktır?

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Kuruluş Osman 132. bölüm izle! ATV ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle

Cerkutay'ın dönüşü!

Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na dönmüştür. Onun dönüşüyle sarayda bir bayram havası oluşur. Fakat Cerkutay artık o eski Cerkutay değildir. Osman Bey'lere kızgındır. Cerkutay ve Osman Bey'in arasında neler yaşanacaktır?

Kuruluş Osman 132. bölüm izle! ATV ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle

Osman Bey zafer için neler yapacak?

Yakup Bey yaptığı Lefke hamlesiyle Osman Bey'i zor durumda bırakmıştır. Fakat bununla yetinmeyecektir. Osman Bey Yakup Bey'in hamlesi üzerine "Düşman olanlarla değil bizden olanlarla rekabet halindeyiz." diyerek Yakup Bey'in niyetini bildiğini ifade eder. Osman Bey bu rekabetten zaferle çıkmak için neler yapacaktır?

Kuruluş Osman 132. bölüm izle! ATV ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle

Orhan, Mehmet ve Holofira arasında neler yaşanacak?

Sancaksızlar yurdunda Mehmet ve Orhan arasında gerilim yaşanır. Orhan, Holofira'yı ne olursa olsun oradan alacaktır. Mehmet ve Orhan arasında neler yaşanacaktır? Orhan, Holofira'yı almak için ne yapacaktır?

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