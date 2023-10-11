Kuruluş Osman 132. bölüm izle! ATV ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle

Orhan, Mehmet ve Holofira arasında neler yaşanacak?

Sancaksızlar yurdunda Mehmet ve Orhan arasında gerilim yaşanır. Orhan, Holofira'yı ne olursa olsun oradan alacaktır. Mehmet ve Orhan arasında neler yaşanacaktır? Orhan, Holofira'yı almak için ne yapacaktır?