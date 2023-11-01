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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 134. bölüm izle: Üstad Gera Yenişehir'e geliyor! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle
Giriş Tarihi: 01.11.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 17:22

Kuruluş Osman 134. bölüm izle: Üstad Gera Yenişehir'e geliyor! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle

Kuruluş Osman 134. bölüm izle ekranı tek parça, kesintisiz seçenekleri ile araştırılıyor. ATV'nin izlenme rekorları kıran tarihi dizisi, 1 Kasım 2023 Çarşamba akşamı 134. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'u başrolde buluşturan yapım, yine heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye geliyor. Yeni bölümde Uçlar'a gelen yeni düşman Üstad Gera ve Osman Bey karşılaşır. Kuruluş Osman 134. Bölüm izle linki için araştırmalar hız kazandı. İşte, ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve özeti…

Kuruluş Osman 134. bölüm izle: Üstad Gera Yenişehir’e geliyor! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle

Kuruluş Osman 134. bölüm izle ekranı başında yer alındı. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi, 1 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Heyecanın bir an olsun dinmediği yapımda bu hafta Yenişehir'e Üstad Gera'nın gelişi ortalığı karıştırırken, Orhan Bey ise Moğol kılığına girerek Mehmet Bey'i vurur. Osman Bey, Lefke Kalesi'ni Yakup Bey'den alacak mı merak konusu! ATV ekranı üzerinden Kuruluş Osman son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. İşte, ATV Kuruluş Osman 134. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Kuruluş Osman 134. bölüm izle: Üstad Gera Yenişehir’e geliyor! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

İşte 1 Kasım 2023 Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 134. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Kuruluş Osman 134. bölüm izle: Üstad Gera Yenişehir’e geliyor! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle

KURULUŞ OSMAN 134. BÖLÜM ÖZETİ

Yakup Bey, Osman Bey'den önce davranmış, Lefke Kalesi'ni fethetmiştir. Kaleyi Osman Bey'e verdiğini söyler.

Kuruluş Osman 134. bölüm izle: Üstad Gera Yenişehir’e geliyor! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle

Osman Bey ise Yakup Bey'in sinsi bir oyun içinde olduğunun farkındadır. Yakup Bey'in Osman Bey'e kaleyi vermekteki niyeti nedir? Osman Bey kaleyi kabul edecek midir?

Kuruluş Osman 134. bölüm izle: Üstad Gera Yenişehir’e geliyor! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle

Uçlar'a yeni bir düşman gelir. Bu Vasilis'in üstadı, Üstad Gera'dır. Üstad Gera ve Osman Bey karşılaşır.

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