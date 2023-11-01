Kuruluş Osman 134. bölüm izle: Üstad Gera Yenişehir’e geliyor! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle

Kuruluş Osman 134. bölüm izle ekranı tek parça, kesintisiz seçenekleri ile araştırılıyor. ATV'nin izlenme rekorları kıran tarihi dizisi, 1 Kasım 2023 Çarşamba akşamı 134. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'u başrolde buluşturan yapım, yine heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye geliyor. Yeni bölümde Uçlar'a gelen yeni düşman Üstad Gera ve Osman Bey karşılaşır. Kuruluş Osman 134. Bölüm izle linki için araştırmalar hız kazandı. İşte, ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve özeti…