KURULUŞ OSMAN 188. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle kesintisiz

Osman Bey, devleti için hayati bir karar vermek zorunda kalır. Ancak bu karar, Bala Hatun'un yüreğini dağlar. Bir yanda evlatları, diğer yanda devleti olan Osman Bey'in tercihi, obadaki dengeleri derinden sarsar. Osman Bey'in vereceği karar ne olacaktır?