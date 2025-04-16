Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 188. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle kesintisiz
Giriş Tarihi: 16.04.2025 18:20 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 18:20

KURULUŞ OSMAN 188. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle kesintisiz

ATV ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman188. bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 16 Nisan 2025 Osman Bey'in devlet uğruna aldığı yürek burkan karar, Orhan ve Alaeddin Bey arasındaki kardeş kavgası, Claudius'un kanlı oyunu, Kuçar'ın sinsi planı ve Halime'nin sürpriz dönüşüyle oba yeniden karışıyor. İşte, Kuruluş Osman 188. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz.

KURULUŞ OSMAN 188. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle kesintisiz

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonuyla her Çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Osman Bey'in destansı yaşam öyküsünü ve zorlu mücadelelerini anlatan dizi, son bölümüyle yine büyük heyecan yarattı. Yeni bölümde aksiyon ve gerilim zirveye çıkarken, izleyiciler Kuruluş Osman 188. bölüm izle ekranı başında yerini aldı. İşte, Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz linki.

KURULUŞ OSMAN 188. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle kesintisiz

KURULUŞ OSMAN 188. BÖLÜM İZLE

16 Nisan 2025 tarihli bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KURULUŞ OSMAN 188. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle kesintisiz

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuruluş Osman'da bu hafta; Osman Bey'in devlet uğruna aldığı yürek burkan karar, Orhan ve Alaeddin Bey arasındaki kardeş kavgası, Claudius'un kanlı oyunu, Kuçar'ın sinsi planı ve Halime'nin sürpriz dönüşüyle oba yeniden karışıyor. Yeni bölüm hem aile bağlarını hem de devlet idealini derinden sınayacak olaylara sahne olacak.

KURULUŞ OSMAN 188. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle kesintisiz

Osman Bey, devleti için hayati bir karar vermek zorunda kalır. Ancak bu karar, Bala Hatun'un yüreğini dağlar. Bir yanda evlatları, diğer yanda devleti olan Osman Bey'in tercihi, obadaki dengeleri derinden sarsar. Osman Bey'in vereceği karar ne olacaktır?

KURULUŞ OSMAN 188. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle kesintisiz

Öte yandan, Şehzade Orhan ile Şehzade Alaeddin arasındaki ipler iyice gerilir. Oba, iki şehzadeye birden dar gelir. Osman Bey, oğulları arasındaki bu husumeti nasıl durduracaktır? Şehzadelerin arasındaki çatışma, Cerkutay ve Boran Bey'in de arasını açar. Obada sular durulmazken, Osman Bey'in düşmanları da harekete geçer.