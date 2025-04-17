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Kuruluş Osman 188. bölüm izle TAMAMI yayında! "Osman Bey ve Bala Hatun Halime'yi buldu!" ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle
Giriş Tarihi: 17.04.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
17:25
Kuruluş Osman 188. bölüm izle TAMAMI yayında! "Osman Bey ve Bala Hatun Halime'yi buldu!" ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle
ATV ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman188. bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 16 Nisan 2025 Osman Bey'in devlet uğruna aldığı yürek burkan karar, Orhan ve Alaeddin Bey arasındaki kardeş kavgası, Claudius'un kanlı oyunu, Kuçar'ın sinsi planı ve Halime'nin sürpriz dönüşüyle oba yeniden karışıyor. İşte, Kuruluş Osman 188. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz.