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Haberler Yaşam Kütahya deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:07 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 06:07

Kütahya deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Kütahya'da son dakika bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili verileri resmi olarak paylaştı. Depremin şiddetiyle ilgili detaylar ve son gelişmeler merak konusu oldu. Kütahya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde? İşte, detaylar...

Kütahya deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AFAD, Kütahya'da deprem meydana geldiğini duyurdu. Şehrin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar internette depremin ayrıntılarını araştırmaya başladı. Depremin büyüklüğü, derinliği ve etkilediği alanla ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Kütahya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi?

Kütahya deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: KÜTAHYA DEPREM İLE SALLANDI!

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, sarsıntıya dair detaylar:

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Kütahya deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AFAD DUYURDU!

Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-18
Saat:23:54:54 TSİ
Enlem:39.225 N
Boylam:29.0075 E
Derinlik:13.71 km

Kütahya deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ: KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Deprem son dakika haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle duyuruluyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kütahya deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?