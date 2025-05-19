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Kütahya deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:07
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
06:07
Kütahya deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Kütahya'da son dakika bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili verileri resmi olarak paylaştı. Depremin şiddetiyle ilgili detaylar ve son gelişmeler merak konusu oldu. Kütahya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde? İşte, detaylar...