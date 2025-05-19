Kütahya deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AFAD, Kütahya'da deprem meydana geldiğini duyurdu. Şehrin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar internette depremin ayrıntılarını araştırmaya başladı. Depremin büyüklüğü, derinliği ve etkilediği alanla ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Kütahya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi?