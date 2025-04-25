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Kütahya deprem son dakika: 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya'da deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
07:36
Kütahya deprem son dakika: 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya'da deprem mi oldu?
Kütahya deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. 4 üzerinde gerçekleşen sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine yöneldi. Yüzeye kısmen yakın gerçekleşen depremle birlikte bölgedeki durum izleniyor. Peki, 25 Nisan 2025 Kütahya'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, depreme dair merak edilenler: