Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kütahya deprem son dakika: 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya'da deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 07:33 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 07:36

Kütahya deprem son dakika: 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya'da deprem mi oldu?

Kütahya deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. 4 üzerinde gerçekleşen sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine yöneldi. Yüzeye kısmen yakın gerçekleşen depremle birlikte bölgedeki durum izleniyor. Peki, 25 Nisan 2025 Kütahya'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, depreme dair merak edilenler:

Kütahya deprem son dakika: 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya’da deprem mi oldu?

Kütahya deprem yerin 8 km altında kaydedilirken çevre illerden de sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesini kontrol ediyor. Geçtiğimiz gün yaşanan İstanbul depremi sonrası yaşanan sarsıntı bölge sakinlerini korkuttu. Peki, Kütahya'da deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Kütahya deprem son dakika: 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya’da deprem mi oldu?

KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA: 4 ÜZERİNDE SALLANDI!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaşımlarına göre Kütahya Simav merkez üssünde gerçekleşen deprem 4.5 büyüklüğünde kaydedildi. Saat 07.23'te gerçekleşen sarsıntının detayları şöyle:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kütahya deprem son dakika: 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya’da deprem mi oldu?

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer:Simav (Kütahya)

Tarih:2025-04-25

Saat:07:23:44 TSİ

Derinlik:8.81 km

Kütahya deprem son dakika: 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya’da deprem mi oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 NİSAN 2025

Kütahya deprem son dakika: 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya’da deprem mi oldu?