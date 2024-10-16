Giriş Tarihi: 16.10.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
13:05
Kuzenini öldüren şahısın ifadesi pes dedirtti: “Mermi olup olmadığını kontrol ederken ateş aldı”
Kayseri'de, meydana gelen olayda düğünde tutukluk yapan tabancasının ateş alması sonucu kuzeni Sedat İstek'in ölümüne neden olan 39 yaşındaki Metin İstek'in ifadesi ortaya çıktı. İstek, "Belimdeki ruhsatsız tabancayı çıkararak havaya 8-9 el ateş ettim. Tabanca tutukluluk yapınca ben de şarjörü çıkardım. Tabancanın namlusunda mermi olup olmadığını kontrol etmek isterken tabanca bir anda ateş aldı" dedi. İşte detaylar…