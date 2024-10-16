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Giriş Tarihi: 16.10.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:05

Kuzenini öldüren şahısın ifadesi pes dedirtti: “Mermi olup olmadığını kontrol ederken ateş aldı”

Kayseri'de, meydana gelen olayda düğünde tutukluk yapan tabancasının ateş alması sonucu kuzeni Sedat İstek'in ölümüne neden olan 39 yaşındaki Metin İstek'in ifadesi ortaya çıktı. İstek, "Belimdeki ruhsatsız tabancayı çıkararak havaya 8-9 el ateş ettim. Tabanca tutukluluk yapınca ben de şarjörü çıkardım. Tabancanın namlusunda mermi olup olmadığını kontrol etmek isterken tabanca bir anda ateş aldı" dedi. İşte detaylar…

DHA
Kuzenini öldüren şahısın ifadesi pes dedirtti: Mermi olup olmadığını kontrol ederken ateş aldı

Olay, 12 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Kayseri'de meydana geldi. Düğünde havaya ateş açan Metin İstek'in tabancası tutukluk yaptı.

Kuzenini öldüren şahısın ifadesi pes dedirtti: Mermi olup olmadığını kontrol ederken ateş aldı

Metin İstek'in kontrol ettiği tabanca, bir anda ateş alınca, kurşun amcasının oğlu Sedat İstek'e isabet etti. Yaralanan İstek, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kuzenini öldüren şahısın ifadesi pes dedirtti: Mermi olup olmadığını kontrol ederken ateş aldı

Tedaviye alınan Sedat İstek, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Metin İstek ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuzenini öldüren şahısın ifadesi pes dedirtti: Mermi olup olmadığını kontrol ederken ateş aldı

"BEN NASIL BÖYLE BİR HATA YAPTIM"

Tutuklanan Metin İstek'in emniyette verdiği ifadeye DHA ulaştı. Düğünde silahının tutukluluk yaptığını söyleyen İstek, "Düğünü Sedat ile beraber takip ettik. İlerleyen saatlerde eğlence artınca belimdeki ruhsatsız tabancayı çıkararak havaya 8-9 el ateş ettim. Tabanca tutukluluk yapınca ben de şarjörü çıkardım.

Kuzenini öldüren şahısın ifadesi pes dedirtti: Mermi olup olmadığını kontrol ederken ateş aldı

Tabancanın namlusunda mermi olup olmadığını kontrol etmek isterken tabanca bir anda ateş aldı. Bana yaklaşık 2 metre uzaklıkta bulunan kuzenim Sedat başından yaralandı.

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