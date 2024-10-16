Kuzenini öldüren şahısın ifadesi pes dedirtti: “Mermi olup olmadığını kontrol ederken ateş aldı”

"BEN NASIL BÖYLE BİR HATA YAPTIM"

Tutuklanan Metin İstek'in emniyette verdiği ifadeye DHA ulaştı. Düğünde silahının tutukluluk yaptığını söyleyen İstek, "Düğünü Sedat ile beraber takip ettik. İlerleyen saatlerde eğlence artınca belimdeki ruhsatsız tabancayı çıkararak havaya 8-9 el ateş ettim. Tabanca tutukluluk yapınca ben de şarjörü çıkardım.