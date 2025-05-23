LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak? MEB LGS sınav giriş belgesi son durum!

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 15 Haziran 2025'te düzenlenecek sınav için MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulamaları başladı. Peki, LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak, nereden ve nasıl sorgulama yapılır? İşte, detaylar...