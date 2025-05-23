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LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak? MEB LGS sınav giriş belgesi son durum!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
19:43
LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak? MEB LGS sınav giriş belgesi son durum!
Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanacak olan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 15 Haziran'da uygulanacak. Geçtiğimiz haftalarda merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayınlanmıştı. Şimdi ise gözler sınav yerleri ve giriş belgesi için sorgulamalara çevrildi. Peki, LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte, MEB LGS sınav giriş belgesi son durum!