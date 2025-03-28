LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI! 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınava kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

Ayrıca okul müdürlüklerinin onay işlemleri için son tarih de güncellendi. Önceden 14 Nisan 2025 olarak belirlenen onay süresi, 17 Nisan 2025 saat 17.00'ye kadar uzatıldı.