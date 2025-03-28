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Giriş Tarihi: 28.03.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 16:04

LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI! 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınava kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuru süresini uzattı. . Bu gelişmeyle birlikte, 15 Haziran'da gerçekleşecek sınavına katılacak olan 8. sınıf öğrencileri "25 LGS başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek, son başvuru tarihi ne oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB ile yeni LGS başvuru tarihi...

LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI! 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınava kaç gün kaldı?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuru süresi uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav başvurularının, 2-4 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşecek idari izin nedeniyle uzatıldığını duyurdu. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınava kaç gün kaldı? İşte MEB'in açıkladığı yeni LGS başvuru tarihleri…

LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI! 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınava kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!

2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda, LGS kapsamındaki merkezî sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 açıklanmıştı.

Ancak 2-4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süresi uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran 2025'te 8. sınıf öğrencileri için düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezİ sınav başvurularının süresini 16 Nisan'a kadar uzattı.

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LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI! 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınava kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

Ayrıca okul müdürlüklerinin onay işlemleri için son tarih de güncellendi. Önceden 14 Nisan 2025 olarak belirlenen onay süresi, 17 Nisan 2025 saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI! 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınava kaç gün kaldı?

SINAVIN KAPSAMI

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç gibi becerilerini ölçecek sorular yer alacak.

LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI! 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınava kaç gün kaldı?

GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.