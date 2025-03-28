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LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI! 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınava kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
16:04
LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI! 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınava kaç gün kaldı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuru süresini uzattı. . Bu gelişmeyle birlikte, 15 Haziran'da gerçekleşecek sınavına katılacak olan 8. sınıf öğrencileri "25 LGS başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek, son başvuru tarihi ne oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB ile yeni LGS başvuru tarihi...