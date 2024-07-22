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LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2024 | LGS boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu, 2. tercihler ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
21:59
LGS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar için LGS boş kontenjanlar ve taban puanları araştırmaları hız kazandı. Bu kapsamda yerleştirmeye esas 1. nakil tercihleri başlayacak. Adaylar illerde boş kalan kontenjanlar için 1. Nakil tercihlerini yapacak. Peki, LGS boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu, 2. tercihler ne zaman? İşte, detaylar...