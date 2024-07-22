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Giriş Tarihi: 22.07.2024 21:59 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 21:59

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2024 | LGS boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu, 2. tercihler ne zaman?

LGS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar için LGS boş kontenjanlar ve taban puanları araştırmaları hız kazandı. Bu kapsamda yerleştirmeye esas 1. nakil tercihleri başlayacak. Adaylar illerde boş kalan kontenjanlar için 1. Nakil tercihlerini yapacak. Peki, LGS boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu, 2. tercihler ne zaman? İşte, detaylar...

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2024 | LGS boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu, 2. tercihler ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla lise nakil işlemleri başladı. Herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar için ise 2. Ek tercih süreci araştırılıyor. Bu kapsamda bakanlık tarafından boş kontenjanlar ve taban puanları ilan edilecek. Peki, LGS boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte, LGS taban puanları ve boş kontenjanlara ilişkin ayrıntılar…

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2024 | LGS boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu, 2. tercihler ne zaman?

LGS (LİSE) TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

LGS tercih sonuçları erişime açılırken gözler boş kontenjanlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yerleştirme işlemlerine ilişkin taban puanları henüz açıklamadı.

MEB'den yapılan açıklamada " Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı %97,42 olarak gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

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LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2024 | LGS boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu, 2. tercihler ne zaman?

LİSELERİN DOLULUK ORANLARI BELLİ OLDU

Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde fen liselerindeki 39 bin 720 ve sosyal bilimler liselerindeki 9 bin 480 kontenjanın tamamı doldu.

Anadolu liselerinin doluluk oranı yüzde 99.66
Anadolu liselerinde bulunan 67 bin 390 kontenjana 67 bin 167 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,66 oldu.

İHL'lerin doluluk oranı yüzde 95
Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 43 bin 268 kontenjana 41 bin 135 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 95,07 oldu.

Meslek liselerinin doluluk oranı yüzde 93.26
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 42 bin 490 kontenjana 39 bin 627 öğrencinin yerleşmesiyle doluluk oranı yüzde 93,26 olarak gerçekleşti.

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2024 | LGS boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu, 2. tercihler ne zaman?

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlık tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas 1. nakik tercih başvuruları 22-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih sonuçları ise 29 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Herhangi bir liseye kayıt hakkı elde edemeyen adaylar için ise 2. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 2. tercih sonuçları ise 5 Ağustos'ta duyurulacak. Takvim ise şu şekilde;

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2024 | LGS boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu, 2. tercihler ne zaman?
  • Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 22 Temmuz 2024
  • Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 22-26 Temmuz 2024
  • Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 29 Temmuz 2024
  • Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 29 Temmuz-2 Ağustos 2024
  • Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 05 Ağustos 2024
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