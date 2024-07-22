LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2024 | LGS boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu, 2. tercihler ne zaman?

LİSELERİN DOLULUK ORANLARI BELLİ OLDU

Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde fen liselerindeki 39 bin 720 ve sosyal bilimler liselerindeki 9 bin 480 kontenjanın tamamı doldu.



Anadolu liselerinin doluluk oranı yüzde 99.66

Anadolu liselerinde bulunan 67 bin 390 kontenjana 67 bin 167 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,66 oldu.



İHL'lerin doluluk oranı yüzde 95

Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 43 bin 268 kontenjana 41 bin 135 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 95,07 oldu.



Meslek liselerinin doluluk oranı yüzde 93.26

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 42 bin 490 kontenjana 39 bin 627 öğrencinin yerleşmesiyle doluluk oranı yüzde 93,26 olarak gerçekleşti.