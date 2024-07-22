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LGS 2. tercihleri kimler yapabilir? MEB ile LGS 1. tercihte yerleşenlerin 2. tercih hakkı var mı?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
17:12
LGS 2. tercihleri kimler yapabilir? MEB ile LGS 1. tercihte yerleşenlerin 2. tercih hakkı var mı?
LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. İlk tercihlerinde istedikleri okullara yerleşemeyen adaylar ikinci tercih hakkı olup olmadığını merak ediyor. Bu kapsamda tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar "LGS2. Tercihleri kimler yapabilir?" sorusuna yanıt arıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları mercek altına alındı. Peki, LGS ilk tercihte yerleşenler ikinci tercih hakkı var mı? LGS 2. tercihleri kimler yapabilir? İşte, detaylar…