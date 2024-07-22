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Haberler Yaşam LGS 2. tercihleri kimler yapabilir? MEB ile LGS 1. tercihte yerleşenlerin 2. tercih hakkı var mı?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 17:12 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 17:12

LGS 2. tercihleri kimler yapabilir? MEB ile LGS 1. tercihte yerleşenlerin 2. tercih hakkı var mı?

LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. İlk tercihlerinde istedikleri okullara yerleşemeyen adaylar ikinci tercih hakkı olup olmadığını merak ediyor. Bu kapsamda tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar "LGS2. Tercihleri kimler yapabilir?" sorusuna yanıt arıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları mercek altına alındı. Peki, LGS ilk tercihte yerleşenler ikinci tercih hakkı var mı? LGS 2. tercihleri kimler yapabilir? İşte, detaylar…

LGS 2. tercihleri kimler yapabilir? MEB ile LGS 1. tercihte yerleşenlerin 2. tercih hakkı var mı?

LGS 2. ek tercih tarihleri gündemde. İlk tercih hakkında yerleşemeyen öğrenciler için 2. Tercih hakkı sağlanıyor. Bu kapsamda LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla bazı öğrenciler için nakil süreci başlarken, yerleşemeyen adaylar için LGS 2. Ek tercih tarihleri bekleniyor. Peki, LGS ilk tercihte yerleşenler ikinci tercih hakkı var mı? LGS 2. tercihleri kimler yapabilir?

LGS 2. tercihleri kimler yapabilir? MEB ile LGS 1. tercihte yerleşenlerin 2. tercih hakkı var mı?

EK YERLEŞTİRMEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların sınava katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekir.

2. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacaklardır!

3. Ek yerleştirmeye ya hiç tercih yapmamış olan öğrenciler ya da tercih yapıp yerleşemeyen öğrenciler başvuru yapabilir

4. YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yüksek öğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler.

5. Adayların yüksek öğretim programlarını tercih edebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

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LGS 2. tercihleri kimler yapabilir? MEB ile LGS 1. tercihte yerleşenlerin 2. tercih hakkı var mı?

LGS 2. TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tercihleri 28 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. 22 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla LGS tercih sonuçları açıklanacak. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar da ek tercih tarihleri ile ilgili araştırmalara başladı.

LGS 2. tercihleri kimler yapabilir? MEB ile LGS 1. tercihte yerleşenlerin 2. tercih hakkı var mı?

İşte ek tercih tarihleri;

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması ve 22 Temmuz'da sonuçların ilanı.

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

29 Temmuz-02 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması ön görülüyor.

LGS 2. tercihleri kimler yapabilir? MEB ile LGS 1. tercihte yerleşenlerin 2. tercih hakkı var mı?

BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

Boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

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