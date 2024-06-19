LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB duyurdu! İşte 2024 LGS sınav sonuç tarihi

LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı milyonlarca öğrencinin gündeminde olmaya devam ediyor. LGS soruları ve cevapları ile kontrollerini yapan öğrenciler nihai sonucu öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...