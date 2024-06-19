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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB duyurdu! İşte 2024 LGS sınav sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 19.06.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
22:07
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB duyurdu! İşte 2024 LGS sınav sonuç tarihi
2 Haziran Pazar günü milyonlarca öğrencinin katılımı ile yapılan LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler ve velileri MEB duyurularını yakından takip ediyor. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024 LGS sonuç tarihine çevirdi. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?