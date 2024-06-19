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Giriş Tarihi: 19.06.2024 22:06 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 22:07

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB duyurdu! İşte 2024 LGS sınav sonuç tarihi

2 Haziran Pazar günü milyonlarca öğrencinin katılımı ile yapılan LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler ve velileri MEB duyurularını yakından takip ediyor. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024 LGS sonuç tarihine çevirdi. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB duyurdu! İşte 2024 LGS sınav sonuç tarihi

LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı milyonlarca öğrencinin gündeminde olmaya devam ediyor. LGS soruları ve cevapları ile kontrollerini yapan öğrenciler nihai sonucu öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB duyurdu! İşte 2024 LGS sınav sonuç tarihi

LGS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sonuçlar, 28 Haziran 2024 tarihinde MEB'in resmi internet sitesinde erişime açılacak.

Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB duyurdu! İşte 2024 LGS sınav sonuç tarihi

LGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS tercih dönemi ile ilgili, "LGS merkezî sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak." ifadelerine yer verildi.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB duyurdu! İşte 2024 LGS sınav sonuç tarihi

LGS SINAVINA GİRMEYENLER NE YAPACAK, NASIL YERLEŞECEK?

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB duyurdu! İşte 2024 LGS sınav sonuç tarihi
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