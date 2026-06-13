Haberler
Yaşam
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi ile 2026 LGS sonuç tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.06.2026 14:10
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi ile 2026 LGS sonuç tarihi belli oldu!
Bugün, 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla 2026 Liselere Geçiş Sistemi süreci tamamlandı. Adayların hayallerindeki lisede eğitim görmek için ter döktüğü sınavın sonuçları ile alınan puanlar şekillenecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından açıklanan takvim ile LGS sonuç tarih ve sürecine ait detaylar…