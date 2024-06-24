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LGS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ 2024: MEB LGS kılavuzu ile lise tercihleri hangi tarihte, ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:39
LGS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ 2024: MEB LGS kılavuzu ile lise tercihleri hangi tarihte, ne zaman?
LGS tercih takvimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında LGS'ye 1 milyon bin 192 öğrenci katıldı. 2 Haziran'da iki oturumda gerçekleşen sınavda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden çoktan seçmeli soruların sorulduğu sınavın değerlendirmeleri başladı.Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi başlayacak. Lise tercihlerinin gerçekleştileceği sınavın tercih takvimi gündemde. Peki, LGS tercihleri ne zamanbaşlayacak? LGS tercih takvimi açıklandı mı, ne zaman belli olur? LGS tercih tarihleri