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Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 08:39

LGS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ 2024: MEB LGS kılavuzu ile lise tercihleri hangi tarihte, ne zaman?

LGS tercih takvimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında LGS'ye 1 milyon bin 192 öğrenci katıldı. 2 Haziran'da iki oturumda gerçekleşen sınavda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden çoktan seçmeli soruların sorulduğu sınavın değerlendirmeleri başladı.Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi başlayacak. Lise tercihlerinin gerçekleştileceği sınavın tercih takvimi gündemde. Peki, LGS tercihleri ne zamanbaşlayacak? LGS tercih takvimi açıklandı mı, ne zaman belli olur? LGS tercih tarihleri

LGS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ 2024: MEB LGS kılavuzu ile lise tercihleri hangi tarihte, ne zaman?

LGS tercih takvimi 2024 araştırılmaya başladı. 2 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı sonrası adaylar değerlendirme sürecinin bitmesini ve sonuçların erişime açılmasını bekliyor.Sonuçların açıklanmasıyla beraber tercih süreci başlayacak. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek üzere tercihler MEB.gov.tr adresinden yapılacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ 2024: MEB LGS kılavuzu ile lise tercihleri hangi tarihte, ne zaman?

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, tercih ve yerleştirme kılavuzunun sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayımlanacağını duyurdu.

Yani, yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 28 Haziran'da yayımlanacak.

LGS tercih tarihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

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LGS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ 2024: MEB LGS kılavuzu ile lise tercihleri hangi tarihte, ne zaman?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre LGS sonuçları, 28 Haziran tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına meb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ 2024: MEB LGS kılavuzu ile lise tercihleri hangi tarihte, ne zaman?

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

LGS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ 2024: MEB LGS kılavuzu ile lise tercihleri hangi tarihte, ne zaman?
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