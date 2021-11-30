HaberlerYaşamLodos nedeniyle karaya oturmuştu: Akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:28Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 09:28
Lodos nedeniyle karaya oturmuştu: Akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul iki gündür lodos, fırtına ve kuvvetli rüzgarın etkisi altında... Dün sabah saatlerinde başlayan fırtına ve rüzgar hayatı olumsuz etkilerken elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Çatılar uçtu. Dün gece etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Maltepe'de iskeleye demirli olan gemi karaya oturdu. Geminin akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı...