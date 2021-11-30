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Haberler Yaşam Lodos nedeniyle karaya oturmuştu: Akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 09:28

Lodos nedeniyle karaya oturmuştu: Akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul iki gündür lodos, fırtına ve kuvvetli rüzgarın etkisi altında... Dün sabah saatlerinde başlayan fırtına ve rüzgar hayatı olumsuz etkilerken elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Çatılar uçtu. Dün gece etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Maltepe'de iskeleye demirli olan gemi karaya oturdu. Geminin akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı...

Lodos nedeniyle karaya oturmuştu: Akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı

Maltepe'de kuvvetli lodos nedeniyle akşam saatlerinde iskeleye demirli olan bir gemi halatının kopması sonucu kıyıya oturdu. Dalgaların etkisiyle iskeleye çarpan gemi gece saatlerinde su alarak battı.


Lodos nedeniyle karaya oturmuştu: Akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodosun etkisiyle akşam saatlerinde Kumcular İskelesine demirli gemilerden AYİS 1 isimli Ro Ro gemisinin halatı koptu.

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Lodos nedeniyle karaya oturmuştu: Akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı

Sürüklenen gemi kıyıya otururken, diğer gemiler de lodos nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Tedbir amaçlı Mehmetçik römorkörü olay yerinde geldi. Gece saatlerinde ise dalgaların etkisiyle iskeleye çarpan gemi su alarak battı.

Son Dakika: Maltepe sahili'nde lodos nedeniyle kıyıya oturan gemi battı | Video

Lodos nedeniyle karaya oturmuştu: Akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı

Gemi sahiplerinin arkadaşı olduğunu söyleyen Kerim Kılıç, "Şimdi zaten bu hava üç gündür dört gündür beklenen bir havaydı.

Lodos nedeniyle karaya oturmuştu: Akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı

Cumadan başladı, 3-5 dediğimiz bir hava bu şimdi, yalnız 5-7'ye kadar çıktı bu hava.

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