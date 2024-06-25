Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM! Afad duyurdu: Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 06:17

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM! Afad duyurdu: Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Malatya'da bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi olan Kahramanmaraş ve diğer illerimizde yaşanan 4 ve üzeri depremler meydana gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Malatya'dan eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Malatya'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

MALATYA’DA KORKUTAN DEPREM! Afad duyurdu: Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Malatya deprem haberi ile sarsıldı. Akçadağ ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 24 Haziran 2024 Pazartesi Malatya depremi kaç büyüklüğünde oldu, merkez üssü neresii şiddeti ne? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları...

MALATYA’DA KORKUTAN DEPREM! Afad duyurdu: Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: MALATYA DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Doğanşehir (Malatya) merkezli deprem meydana geldi. 24 Haziran günü saat 22.25'de gerçekleşen sarsıntı yerin 7 km altında kaydedildi.

Sarsıntı 3.9 büyüklüğünde kaydedilirken Malatya'dan bir deprem haberi daha geldi. İşte, ayrıntılar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MALATYA’DA KORKUTAN DEPREM! Afad duyurdu: Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MALATYA DEPREM AFAD DUYURDU!

Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-06-24
Saat:22:25:20 TSİ
Enlem:38.27694 N
Boylam:37.82667 E
Derinlik:7 km

MALATYA’DA KORKUTAN DEPREM! Afad duyurdu: Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MALATYA DEPREM

#DEPREM
BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
24.06.2024, 22:26:49 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.0 km

MALATYA’DA KORKUTAN DEPREM! Afad duyurdu: Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA