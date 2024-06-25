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MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM! Afad duyurdu: Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
06:17
Son dakika Malatya'da bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi olan Kahramanmaraş ve diğer illerimizde yaşanan 4 ve üzeri depremler meydana gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Malatya'dan eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Malatya'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?