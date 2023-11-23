Haberler Yaşam Manisa'daki asansör cinayetinde çarpıcı detaylar! SABAH ulaştı: İşte genç kızın son sözleri...

Giriş Tarihi: 23.11.2023 06:54 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 06:54

Manisa'daki asansör cinayetinde çarpıcı detaylar! SABAH ulaştı: İşte genç kızın son sözleri...

SABAH, Manisa'da Atalay Yüksel'in (57), sevgilisi olduğu iddia edilen Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'i (18) telle boğarak öldürüp asansöre attığı çifte cinayet cinayette çarpıcı detaylara ulaştı. Ölmeden saniyeler önce Atalay Yüksel ile tartışan ve annesi ile olan ilişkisine karşı çıkan Doğa Etyemez'in son sözlerinin "Annemin yakasını bırak. Bizi rezil ediyorsun. Evimize girip çıkıyorsun. Apartmanda, mahallede laf oluyor" dediği ortaya çıktı. Yaşadıkları tartışmayı ifadesinde kelimesi kelimene anlatan Yükselin, genç kızı telle boğduktan sonra, Devrim Güler'i öldürmek için de evde 2 saat beklediği anlaşıldı. Cesetler evde kokmasın diye asansörle 4. kata çıkaran Yüksel'in evinde, Devrim Güler'in elektrik ve su faturaları da bulundu.