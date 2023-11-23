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Haberler Yaşam Manisa'daki asansör cinayetinde çarpıcı detaylar! SABAH ulaştı: İşte genç kızın son sözleri...
Giriş Tarihi: 23.11.2023 06:54 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 06:54

Manisa'daki asansör cinayetinde çarpıcı detaylar! SABAH ulaştı: İşte genç kızın son sözleri...

SABAH, Manisa'da Atalay Yüksel'in (57), sevgilisi olduğu iddia edilen Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'i (18) telle boğarak öldürüp asansöre attığı çifte cinayet cinayette çarpıcı detaylara ulaştı. Ölmeden saniyeler önce Atalay Yüksel ile tartışan ve annesi ile olan ilişkisine karşı çıkan Doğa Etyemez'in son sözlerinin "Annemin yakasını bırak. Bizi rezil ediyorsun. Evimize girip çıkıyorsun. Apartmanda, mahallede laf oluyor" dediği ortaya çıktı. Yaşadıkları tartışmayı ifadesinde kelimesi kelimene anlatan Yükselin, genç kızı telle boğduktan sonra, Devrim Güler'i öldürmek için de evde 2 saat beklediği anlaşıldı. Cesetler evde kokmasın diye asansörle 4. kata çıkaran Yüksel'in evinde, Devrim Güler'in elektrik ve su faturaları da bulundu.

Ceyhan TORLAK
Manisa’daki asansör cinayetinde çarpıcı detaylar! SABAH ulaştı: İşte genç kızın son sözleri...

Son dakika haberleri: Olay, 19 Kasım Pazar günü Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Komşuları sabah saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa’daki asansör cinayetinde çarpıcı detaylar! SABAH ulaştı: İşte genç kızın son sözleri...

Yapılan incelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si ilk eşinden olan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızının cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Manisa’daki asansör cinayetinde çarpıcı detaylar! SABAH ulaştı: İşte genç kızın son sözleri...

14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.

Manisa’daki asansör cinayetinde çarpıcı detaylar! SABAH ulaştı: İşte genç kızın son sözleri...

Anne -kızın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsilerinde telle boğularak öldürüldükleri ortaya çıktı.

Manisa’daki asansör cinayetinde çarpıcı detaylar! SABAH ulaştı: İşte genç kızın son sözleri...

Devrim Güler (48) ile üniversiteye hazırlanan kızı Doğa Etyemez'in Adi Tıp'taki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri, önceki gün Kocaçeşme Camisi'nde kılınan cenaze namazını ardından Karaağaç Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel oldu.

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