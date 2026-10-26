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Masonların koltuk kavgası mahkemelik oldu! 'Büyük Üstad' ile 42 yıllık üyenin iktidar savaşı...
Giriş Tarihi: 26.10.2026 07:36
Masonların koltuk kavgası mahkemelik oldu! 'Büyük Üstad' ile 42 yıllık üyenin iktidar savaşı...
Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nde yönetim krizleri yargıya taşındı. Dernek Başkanı Remzi Sanver'in tahliyesi sonrası genel kurul isteyen 42 yıllık kıdemli üye Ali Rıza Aral, loca faaliyetlerinden men edildi. Karara dava açan Aral'ın ihtiyati tedbir talebini bilirkişi heyeti inceleyecek.