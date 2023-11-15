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Haberler Yaşam MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte ilk eleme adayları
Giriş Tarihi: 15.11.2023 00:56 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 00:56

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte ilk eleme adayları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu mücadelesi ekranlara geldi. Kırmızı ve mavi takımların arasında oynanan kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmeleri sonrasında haftanın ilk dokunulmaz takımı belli oldu. Kaybeden takımdan 2 yarışmacı ise eleme potasına gönderildi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? sorularına cevap arıyor. İşte tüm detaylar.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte ilk eleme adayları

MasterChef 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın ilk eleme oyunu oynandı. Kritik oyunda en başarılı yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Yarışmanın detaylarına erişmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılar şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte ilk eleme adayları

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu KIRMIZI TAKIM kazandı.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte ilk eleme adayları

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım arasında yapılan dokunulmazlık oyununda kazanan CEMRE oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte ilk eleme adayları

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk 2 eleme adayı DİLARA ve AYAZ oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte ilk eleme adayları
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