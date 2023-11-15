Haberler Yaşam MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte ilk eleme adayları

Giriş Tarihi: 15.11.2023 00:56 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 00:56

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte ilk eleme adayları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu mücadelesi ekranlara geldi. Kırmızı ve mavi takımların arasında oynanan kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmeleri sonrasında haftanın ilk dokunulmaz takımı belli oldu. Kaybeden takımdan 2 yarışmacı ise eleme potasına gönderildi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? sorularına cevap arıyor. İşte tüm detaylar.