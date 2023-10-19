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Haberler Yaşam MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 18 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın 3. ve 4. eleme adayları potası
Giriş Tarihi: 19.10.2023 06:15 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 06:15

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 18 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın 3. ve 4. eleme adayları potası

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda en başarılı menü hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayları çıkarıldı. Son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte MasterChef dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan isimler.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 18 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın 3. ve 4. eleme adayları potası

MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda verilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. 18 Ekim günü dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isimler şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 18 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın 3. ve 4. eleme adayları potası

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 18 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın 3. ve 4. eleme adayları potası

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda kazanan olmak ve eleme potasına girmek istemeyen takımlar tüm hünerlerini ortaya koydu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 18 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın 3. ve 4. eleme adayları potası

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kazanan MAVİ TAKIM oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 18 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın 3. ve 4. eleme adayları potası

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim TAHSİN oldu.

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