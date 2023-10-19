MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 18 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın 3. ve 4. eleme adayları potası

MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda verilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. 18 Ekim günü dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isimler şöyle;