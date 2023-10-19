MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 18 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın 3. ve 4. eleme adayları potası

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda en başarılı menü hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayları çıkarıldı. Son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte MasterChef dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan isimler.